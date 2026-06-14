Las pausas para hidratarse son habituales en los Mundiales, pero bajo el calor húmedo del verano norteamericano se vuelven imprescindibles. No solo hidratan, también permiten recomponerse. Escocia lo necesitaba.

Haití, de regreso al Mundial tras 1974, salió con fuerza y lanzó rápidos contraataques en los primeros 25 minutos, enviando a cinco o seis jugadores al ataque en cada oleada. Escocia tuvo más posesión, pero sufrió presión. Les Grenadiers encontraron espacios y realizaron peligrosas incursiones en el área, aunque sin convertir su amenaza inicial en gol.

Llegó el descanso. Escocia salió más incisiva —inspirada por el seleccionador Steve Clarke— y pronto tuvo la suerte que necesitaba.

En un contraataque, Che Adams controló un pase largo fuera del área, cedió a Ben Gannon-Doak y, tras recuperar el balón, disparó. El portero Johny Placide rechazó, pero el rebote quedó a pies de John McGinn, quien lo picó por encima del guardameta para anotar el gol de la victoria.

Escocia golpeó primero, pero Haití no se rindió. El conjunto de Sébastien Migné siguió insistiendo y encontró espacios por las bandas, pero le faltó el último pase para poner a prueba a Angus Gunn. Su ocasión más clara llegó en el 84’, cuando un cabezazo de Frantzdy Pierrot a la salida de un córner se marchó rozando el poste izquierdo. Además, podrían reclamar que Kenny McLean evitó la roja por una entrada con los tacos por delante en el descuento.

Aun así, Escocia se salvó. No fue un partido cómodo, pero los escoceses sumaron tres puntos clave en el Boston Stadium antes de medirse a Brasil y Marruecos en sus dos próximos compromisos de grupo.

GOAL puntúa a los jugadores de Escocia en Boston...