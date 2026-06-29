Valoraciones de los jugadores de Brasil frente a Japón: ¡Por eso Don Carlo es el tipo más tranquilo del fútbol! Ancelotti orquesta la remontada al mantener a Casemiro en el campo y dar entrada a Gabriel Martinelli para liderar a la Seleção en los octavos de final del Mundial

Sin embargo, como era de esperar, Carlo Ancelotti no se dejó llevar por el pánico. Lo lógico era sustituir a Casemiro en el descanso, pues el veterano centrocampista no pudo frenar a Sano en el gol japonés. Sin embargo, Ancelotti confió en su exjugador del Real Madrid y, a los 11 minutos de la reanudación, fue precisamente Casemiro quien igualó de cabeza.

Después ingresó Gabriel Martinelli, y cuando el partido en Texas parecía ir a la prórroga, el extremo del Arsenal —cuyo rendimiento es exasperantemente irregular— recibió un pase de Bruno Guimaraes, batió por poco a Zion Suzuki y, tras rozar el poste derecho, marcó en el 95’.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores de Brasil que saltaron al campo, tras lo cual la Seleção se clasificó para los octavos de final, donde se enfrentará a Noruega o a Costa de Marfil.