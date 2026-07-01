Ambos equipos llegaban tras marcar cinco goles en su anterior encuentro, pero Senegal aprovechó ese impulso para dominar la primera parte. Ismaila Sarr estuvo a punto de adelantar a su equipo tras un despeje de Thibaut Courtois, pero su disparo se estrelló en el poste.

El poste volvió a negarle el gol a Sarr a mitad de la primera parte, pero Habib Diarra reaccionó primero y empujó el rebote a la red. Los Leones de Teranga se marcharon al descanso con ventaja; Bélgica solo inquietó con un disparo lejano de Maxim De Cuyper que obligó a Mory Diaw a volar.

En el descanso, Rudi García metió a Lukaku, pero el partido no cambió. Sarr aprovechó un pase en profundidad y batió a Courtois para el 2-0.

García retiró a De Bruyne y Doku, pero el toque de atención no funcionó. Courtois detuvo a Mané y, a cuatro minutos del final, Lukaku recortó distancias al primer palo tras centro de Meunier.

Tres minutos después, Tielemans cabeceó a puerta vacía tras un centro de Trossard que Diaw no despejó.

En la prórroga ambos tuvieron ocasiones hasta que, en el 120’, el VAR concedió un penalti a Bélgica por falta sobre Tielemans; el jugador del Aston Villa engañó a Diaw y selló el 3-2.

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