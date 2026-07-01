Ambos equipos llegaban tras marcar cinco goles en su anterior encuentro, pero Senegal aprovechó ese impulso para dominar la primera parte. Ismaila Sarr estuvo a punto de adelantar a su equipo tras un despeje de Thibaut Courtois, pero su disparo se estrelló en el poste.

El poste volvió a negarle el gol a Sarr poco después, pero Habib Diarra fue el más rápido para empujar el rebote a la red. Los Leones de Teranga se marcharon al descanso con ventaja, pues lo más cerca que estuvo Bélgica del empate fue un disparo lejano de Maxim De Cuyper que obligó a Mory Diaw a una buena estirada.

En el descanso, Rudi García metió a Lukaku, pero el partido no cambió. Sarr aprovechó un pase en profundidad y batió a Courtois para el 2-0.

García retiró a De Bruyne y Doku para espolear al equipo, pero el efecto fue mínimo. Tras una parada de Courtois a Mané, Lukaku recortó distancias a cuatro del final al rematar un centro de Meunier al primer palo.

Tres minutos después, Tielemans cabeceó a puerta vacía tras un centro de Trossard que Diaw no despejó.

En la prórroga ambos tuvieron opciones hasta que, en el 119’, el VAR concedió penalti a Bélgica por falta sobre Tielemans; el jugador del Aston Villa engañó a Diaw y selló el 3-2.

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