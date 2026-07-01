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Youri Tielemans Belgium HICGetty/GOAL
Tom Maston

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Valoraciones de los jugadores de Bélgica frente a Senegal: ¡De vuelta de entre los muertos! Youri Tielemans lideró la remontada en el Mundial tras el pobre partido de Kevin De Bruyne y compañía, que salieron ilesos

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Belgium
World Cup
Y. Tielemans
FEATURES
Belgium vs Senegal

Bélgica protagonizó una de las remontadas más espectaculares de la historia del Mundial al remontar un marcador en contra y vencer a Senegal por 3-2 en la ronda de dieciseisavos de final el miércoles. Los Diablos Rojos, que durante 85 minutos parecían eliminados tras ir 2-0 abajo, igualaron con goles de Romelu Lukaku y Youri Tielemans, y este último marcó desde el punto de penalti en el tiempo añadido de la prórroga para sellar el pase a octavos.

Ambos equipos llegaban tras marcar cinco goles en su anterior encuentro, pero Senegal aprovechó ese impulso para dominar la primera parte. Ismaila Sarr estuvo a punto de adelantar a su equipo tras un despeje de Thibaut Courtois, pero su disparo se estrelló en el poste.

El poste volvió a negarle el gol a Sarr poco después, pero Habib Diarra fue el más rápido para empujar el rebote a la red. Los Leones de Teranga se marcharon al descanso con ventaja, pues lo más cerca que estuvo Bélgica del empate fue un disparo lejano de Maxim De Cuyper que obligó a Mory Diaw a una buena estirada.

En el descanso, Rudi García metió a Lukaku, pero el partido no cambió. Sarr aprovechó un pase en profundidad y batió a Courtois para el 2-0.

García retiró a De Bruyne y Doku para espolear al equipo, pero el efecto fue mínimo. Tras una parada de Courtois a Mané, Lukaku recortó distancias a cuatro del final al rematar un centro de Meunier al primer palo.

Tres minutos después, Tielemans cabeceó a puerta vacía tras un centro de Trossard que Diaw no despejó.

En la prórroga ambos tuvieron opciones hasta que, en el 119’, el VAR concedió penalti a Bélgica por falta sobre Tielemans; el jugador del Aston Villa engañó a Diaw y selló el 3-2.

GOAL valora a los jugadores de Bélgica en Seattle...

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (5/10):

    Casi le regaló el primer gol a Sarr al no despejar bien un centro. No tuvo culpa en los dos goles, pero hizo una parada a Mané cuando el marcador era 2-0, lo que mantuvo a Bélgica en el partido.

    Timothy Castagne (4/10):

    No controló a Mané y su falta de marca facilitó el primer gol; mejoró como lateral izquierdo tras la salida de De Cuyper.

    Brandon Mechele (4/10):

    Se vio obligado a retroceder más que sus compañeros por su falta de velocidad, lo que permitió el segundo gol al dejar a Sarr en posición legal. Amonestado.

    Arthur Theate (5/10):

    Sarr le ganó el salto en la jugada previa al primer gol y luego no pudo seguir el ritmo del delantero senegalés en el segundo. Aun así, realizó un par de intervenciones importantes.

    Maxim De Cuyper (3/10):

    Defensivamente desastroso, con un control de balón irregular y un último pase deficiente. Forzó una buena parada de Diaw en la primera parte, pero su actuación global fue muy pobre.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Hans Vanaken (5/10):

    Jugó con pulcritud y orden en el centro del campo, pero apenas asumió riesgos con el balón. Fue sustituido antes de llegar al ecuador de la segunda parte.

    Youri Tielemans (7/10):

    No pudo imponer su ritmo y sus pases en profundidad y centros fueron imprecisos. Marcó de cabeza el empate y, de repente, se hizo dominante en el centro del campo. Transformó con brillantez el penalti que él mismo había ganado con una inteligente carrera al primer palo.

    Kevin De Bruyne (3/10):

    Lejos de su mejor nivel. En la primera parte envió un disparo muy por encima del larguero que resumió su actuación. Fue sustituido antes de la hora.

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    Ataque

    Leandro Trossard (7/10):

    Brillante al inicio, pero recibió pocos balones. Se enfrascó con Tielemans antes de la segunda pausa de hidratación, aunque luego centró el gol del empate. En la prórroga fue el más peligroso hasta su cambio por Onana.

    Charles De Ketelaere (3/10):

    Una vez más, no fue un referente en ataque y se mantuvo al margen del juego. Sustituido por Lukaku al descanso.

    Jeremy Doku (4/10):

    Realizó un par de regates peligrosos, pero fue incapaz de crear nada destacable. Aun así, sorprendió verle sustituido tras solo 55 minutos.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Romelu Lukaku (7/10):

    Salió en el descanso, se mostró apagado hasta que apareció en el primer palo para hacer el 2-1 y, desde entonces, complicó la defensa senegalesa.

    Nicolas Raskin (5/10):

    Su actuación en el centro del campo, tras sustituir a De Bruyne, no tuvo nada de espectacular.

    Dodi Lukebakio (7/10):

    Peligroso por la derecha, rozó el gol con un disparo envenenado antes de la remontada belga y volvió a fallar en la prórroga al topar el balón en el larguero.

    Diego Moreira (7/10):

    Aportó dinamismo a Bélgica por la izquierda tras sustituir a Vanaken poco después de la hora de juego. Rebosaba confianza.

    Thomas Meunier (7/10):

    Se internó por la derecha y centró para el gol de Lukaku. Siguió creando peligro en la prórroga.

    Amadou Onana (6/10):

    Jugó unos 20 minutos en el tiempo añadido y mostró toques precisos en el centro del campo.

    Rudi García (6/10):

    Su equipo fue un desastre casi todo el partido, pero sus cambios, aunque sorprendentes, funcionaron. ¿Suerte en la toma de decisiones? Quién sabe.