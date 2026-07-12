Suiza dominó la posesión en los primeros minutos, pero Argentina se adelantó con un gol inesperado. Lionel Messi sacó un córner y Alexis Mac Allister, pese a su 1,75 m de estatura, se elevó para rematar de cabeza y batir a Gregor Kobel en el 10’. A partir de ahí el partido se ralentizó.

La Albiceleste cedió la pelota e invitó a Suiza a atacar, estrategia que funcionó hasta el minuto 66, cuando Dan Ndoye lanzó un contraataque, combinó con Ricardo Rodríguez y remató su centro para empatar.

El impulso era suizo hasta que una decisión polémica cambió el partido. Leandro Paredes fue amonestado por una entrada sobre Breel Embolo, pero el VAR anuló la tarjeta. En su lugar, Embolo vio la segunda amarilla por simulación y dejó a Suiza con diez.

A pesar de la ventaja numérica, Argentina no lograba superar a una Suiza que no había estado abajo en el marcador ni en la eliminatoria ni en el torneo. El equipo de Murat Yakin se atrincheró y optó por llevar el partido a los penaltis.

Entró Álvarez.

El delantero, que no había marcado en el torneo pese a ser uno de los máximos goleadores de Argentina en 2022, por fin recuperó su olfato en el 112. Desde la izquierda, el delantero soltó un misil que se coló por la escuadra derecha y dejó atónitos a los suizos. Ya en el 120, con Yakin pidiendo más ataque pese a la inferioridad, Lautaro Martínez sentenció al contraataque.

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