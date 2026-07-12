Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina ratings GOAL

Traducido por

Valoraciones de los jugadores argentinos vs. Suiza: Julián Álvarez marca un golazo y lleva a Lionel Messi y compañía a las semifinales del Mundial

Player ratings
FEATURES
Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
World Cup
L. Messi
A. Mac Allister

Julian Álvarez había tenido un Mundial 2026 discreto, pero apareció cuando Argentina más lo necesitaba: marcó un gol espectacular en la ajustada victoria 3-1 sobre Suiza, que dio el pase a semifinales contra Inglaterra. El marcador favoreció a la Albiceleste, pues los suizos igualaron a los campeones y tuvieron motivos para quejarse del arbitraje.

Suiza dominó la posesión en los primeros minutos, pero Argentina se adelantó con un gol inesperado. Lionel Messi sacó un córner y Alexis Mac Allister, pese a su 1,75 m de estatura, se elevó para rematar de cabeza y batir a Gregor Kobel en el 10’. A partir de ahí el partido se ralentizó.

La Albiceleste cedió la pelota e invitó a Suiza a atacar, estrategia que funcionó hasta el minuto 66, cuando Dan Ndoye lanzó un contraataque, combinó con Ricardo Rodríguez y remató su centro para empatar.

El impulso era suizo hasta que una decisión polémica cambió el partido. Leandro Paredes fue amonestado por una entrada sobre Breel Embolo, pero el VAR anuló la tarjeta. En su lugar, Embolo vio la segunda amarilla por simulación y dejó a Suiza con diez.

A pesar de la ventaja numérica, Argentina no lograba superar a una Suiza que no había estado abajo en el marcador ni en la eliminatoria ni en el torneo. El equipo de Murat Yakin se atrincheró y optó por llevar el partido a los penaltis.

Entró Álvarez.

El delantero, que no había marcado en el torneo pese a ser uno de los máximos goleadores de Argentina en 2022, por fin recuperó su olfato en el 112. Desde la izquierda, el delantero soltó un misil que se coló por la escuadra derecha y dejó atónitos a los suizos. Ya en el 120, con Yakin pidiendo más ataque pese a la inferioridad, Lautaro Martínez sentenció al contraataque.

GOAL valora a los jugadores de Argentina en el Kansas City Stadium...

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Portero y defensa

    Emiliano Martínez (7/10):

    Poco pudo hacer en el gol del empate de Suiza y realizó cuatro paradas decisivas.

    Nicolás Tagliafico (6/10):

    Se proyectó más en ataque que en defensa sin gran éxito, aunque ganó algunos tiros libres para Argentina tras sufrir faltas.

    Cristian Romero (7/10):

    Fue el defensa más fiable de Argentina, con cinco recuperaciones y dos intercepciones hasta su sustitución en el 106.

    Lisandro Martínez (8/10):

    Impresionante en ambos extremos, completó tres regates y nueve pases al último tercio, además de varios despejes clave.

    Nahuel Molina (6/10):

    Muy activo en la banda derecha, completó cinco acciones defensivas y, aunque aportó poco en ataque, no cometió errores en 85 minutos.

    • Anuncios
  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Alexis Mac Allister (8/10):

    El pequeño centrocampista superó a la imponente selección suiza y marcó el primer gol de Argentina. Mostró más agresividad ofensiva de lo habitual; aunque falló dos ocasiones claras, fue una amenaza que el rival debió contener.

    Leandro Paredes (7/10):

    Controló cada centímetro del campo y fue muy preciso en sus pases.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    No fue su mejor partido: ganó tres duelos, pero no frenó al centro del campo suizo ni generó contraataques.

    Enzo Fernández (7/10):

    Mostró gran precisión en sus pases y generó una ocasión de gol.

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Ataque

    Lionel Messi (8/10):

    Un partido discreto para lo que nos tiene acostumbrados, pero aun así logró dar una asistencia a Mac Allister con un ingenioso saque de esquina. Sin embargo, su racha récord de nueve partidos consecutivos marcando en un Mundial llegó a su fin.

    Julián Álvarez (8/10):

    Tras pasar desapercibido gran parte del encuentro, marcó uno de los goles más espectaculares del torneo, el primero en este Mundial y el quinto en su carrera, que clasificó a Argentina para las semifinales.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Suplentes y entrenador

    Nicolás González (6/10):

    Se metió muchas veces en el área, pero no fue muy incisivo.

    Lautaro Martínez (8/10):

    Marcó en su única ocasión clara y sentenció el partido.

    Gonzalo Montiel (6/10):

    Salió por Molina y aportó frescura, pero sin cambiar el rumbo del partido.

    Thiago Almada (7/10):

    El exjugador de la MLS aportó dinamismo tras entrar en el 91’ y mereció marcar.

    Nicolás Otamendi (6/10):

    Salió por Romero; su experiencia aportó solidez aunque sin gran impacto.

    José López (N/A):

    Entró en los últimos nueve minutos y apenas pudo influir.

    Lionel Scaloni (7/10):

    Argentina no convenció y se benefició de la polémica expulsión de Embolo, pero Scaloni acertó al mantener a Álvarez pese a sus dificultades. Sus cambios dieron control en la prórroga, aunque el marcador disimuló una actuación irregular.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG