Suiza dominó la posesión al inicio, pero Argentina se adelantó con un gol inesperado. En el minuto 10, Lionel Messi cobró un córner y Alexis Mac Allister, con sus 5 pies y 9 pulgadas, se elevó para cabecear con fuerza y batir a Gregor Kobel.

A partir de ahí el partido se ralentizó. La Albiceleste cedió la posesión e invitó a Suiza a atacar, estrategia que funcionó hasta que Dan Ndoye, en el 66’, lanzó un contraataque, combinó un hábil uno-dos con Ricardo Rodríguez y remató su centro para empatar.

El impulso era suizo hasta que una decisión polémica cambió el partido. Leandro Paredes fue amonestado por una entrada sobre Embolo, pero el VAR anuló la tarjeta. En su lugar, Embolo recibió una segunda amarilla por simulación y dejó a Suiza con diez.

A pesar de la ventaja numérica, Argentina no lograba superar a una Suiza que no había estado abajo en el marcador ni en la clasificación ni en el torneo. La «Nati» se atrincheró y parecía conformarse con llegar a los penaltis.

Entró Álvarez.

El delantero, que no había marcado en el torneo pese a ser uno de los máximos goleadores de Argentina en 2022, recuperó su olfato en el 112. Desde la izquierda, Álvarez lanzó un misil imparable que se coló por la escuadra derecha y dejó atónita a una Suiza que hasta entonces había neutralizado a Messi y al resto del ataque.

Los suizos no reaccionaron. En el 120’, con el equipo de Murat Yakin lanzado, Lautaro Martínez sentenció el 3-1 al contraataque.

GOAL puntúa a los jugadores argentinos en el Kansas City Stadium...