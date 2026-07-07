Messi falló un penalti fácil que detuvo Mostafa Shobeir, su cuarto error en ocho lanzamientos en Mundiales.
El error pareció costoso cuando Mostafa Zico culminó otro contraataque egipcio, después de que le anularan un gol por falta sobre Lisandro Martínez.
Pero Messi no se rindió: centró para que Cristian Romero acortara distancias y, siete minutos después, empató con un potente disparo.
Cuando parecía que Egipto resistiría hasta la prórroga, Enzo Fernández apareció en el área y, de cabeza, aprovechó un centro de Lautaro Martínez para dar la victoria a la Albiceleste.
A continuación, GOAL califica a los jugadores argentinos que participaron en el encuentro...