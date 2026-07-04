Cabo Verde salió valiente y probó a Emiliano Martínez en los primeros 10 minutos. Argentina respondió rápido, controló el balón y buscó los espacios con paciencia.

Y así lo hizo: un pase en profundidad de Lisandro Martínez superó la defensa, Messi controló con clase y empujó el balón a la red. Enzo Fernández falló dos ocasiones claras y Messi siguió inquietando, pero el 1-0 fue el único marcador al descanso.

No bastó. Cabo Verde, lejos de rendirse, siguió atacando y aprovechó un desajuste rival: Deroy Duarte controló, se giró y empató.

A partir de ahí el partido se volvió loco. Argentina, normalmente tan serena, se mostró nerviosa: pases apresurados y errores inesperados. Vozinha, héroe del empate inicial ante España, detuvo dos veces a Messi: en un mano a mano y en un tiro libre en el descuento.

En la prórroga, Lisandro Martínez calmó a Argentina con un cabezazo al larguero. Cabo Verde respondió: Sidny Lopes Cabral recortó y clavó un disparo imposible para el 2-2. Pero la Albiceleste fue más certera: Messi centró un córner y Romero cabeceó a la red a pocos minutos del final. Argentina aguantó el último empujón de Cabo Verde y mantuvo vivos sus sueños mundialistas.

GOAL puntúa a los jugadores argentinos en el Miami Stadium...