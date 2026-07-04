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Cristian RomeroGetty
Thomas Hindle

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Valoraciones de los jugadores argentinos vs. Cabo Verde: Lionel Messi y Cristian Romero rescatan a los campeones del mundo, mientras la modesta selección estuvo a punto de lograr una sorpresa histórica en el Mundial

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Argentina
FEATURES
Argentina vs Cabo Verde
Cabo Verde
World Cup
L. Messi
C. Romero

Cristian Romero marcó en la prórroga y Lionel Messi anotó, pero Argentina sufrió para vencer 3-2 a Cabo Verde y avanzar a octavos del Mundial. Argentina perdió dos veces la ventaja y necesitó el tiempo extra para superar a un Cabo Verde que mereció más.

Cabo Verde salió valiente y probó a Emiliano Martínez en los primeros 10 minutos. Argentina respondió rápido, controló el balón y buscó los espacios con calma.

Y así lo hizo: un pase en profundidad de Lisandro Martínez superó la defensa, Messi controló con clase y empujó el balón a la red. Enzo Fernández falló dos ocasiones claras y Messi siguió amenazando, pero el 1-0 fue el único marcador al descanso.

No bastó. Cabo Verde, lejos de rendirse, siguió insistiendo y encontró el premio: un desajuste defensivo permitió a Deroy Duarte controlar, girarse y empatar con un disparo al ángulo.

A partir de ahí el partido se volvió loco. Argentina, normalmente serena, se mostró nerviosa: pases apresurados y errores inesperados. Vozinha, héroe del empate ante España, lo evitó dos veces: en un mano a mano y en el descuento, tras un libre directo de Messi.

En la prórroga, Lisandro Martínez calmó a Argentina con un cabezazo al larguero, pero Sidny Lopes Cabral respondió con un disparo imposible para empatar 2-2. Finalmente, Messi centró un córner que Romero cabeceó a la red a pocos minutos del final. Cabo Verde apretó al final, pero Argentina resistió y mantiene vivo su sueño mundialista.

GOAL puntúa a los jugadores argentinos en el Miami Stadium...

  • Nahuel Molina Argentina 2026Getty

    Portero y defensa

    Emiliano Martínez (7/10):

    No pudo hacer nada ante ninguno de los dos goles de Cabo Verde. Por lo demás, realizó algunas buenas paradas.

    Nahuel Molina (6/10):

    Mantuvo la amplitud, distribuyó el balón y contuvo a los rivales en su banda.

    Cristian Romero (8/10):

    Actuación defensiva firme, a veces demasiado física. Marcó el gol de la victoria.

    Lisandro Martínez (7/10):

    Irregular: dio un pase magnífico para el gol de Messi, pero luego no cerró el espacio en el empate de Cabo Verde. Después marcó un golazo en la prórroga.

    Facundo Medina (6/10):

    Completó un partido correcto por la izquierda antes de ser sustituido por una aparente lesión; nada destacable, lo cual es positivo.

    • Anuncios
  • Rodrigo De PaulGetty

    Centro del campo

    Alexis Mac Allister (5/10):

    A ratos se mostró desbordado en la base del centro del campo. Movió bien el balón, pero necesitó apoyo en la transición.

    Enzo Fernández (4/10):

    Defensa deficiente al permitir que Duarte se colara y empatara. Falló un par de ocasiones. Lento. Partido flojo.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    Actuó con disciplina en la derecha del mediocampo y ganó sus entradas, aunque quizá rinda mejor en un rol más central.

    Thiago Almada (5/10):

    Solo generó una ocasión y no fue un peligro ofensivo.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Ataque

    Lionel Messi (8/10):

    Pasó desapercibido, pero marcó un gol precioso y dio la asistencia del tercero. Impactó sin brillar.

    Lautaro Martínez (5/10):

    Combinó bien, pero no creó ocasiones claras.


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  • Lionel Scaloni Argentina 2026Getty

    Suplentes y entrenador

    Nico González (7/10):

    Un jugador peligroso por la banda izquierda. Aportó un gran empuje ofensivo a medida que avanzaba el partido.

    Julian Álvarez (6/10):

    Corrió mucho y realizó un trabajo defensivo fundamental.

    Leandro Paredes (5/10):

    Ingresó para ordenar el mediocampo, pero nunca lo logró.

    Nico Tagliafico (6/10):

    Se mantuvo firme en el lateral izquierdo.

    Gonzalo Montiel (N/A):

    Recibió una tarjeta amarilla innecesaria y poco más.

    Lionel Scaloni (7/10):

    ¿Merece mucho crédito? Hizo circular el balón, como siempre, pero el equipo no rindió. El sueño sigue vivo.

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