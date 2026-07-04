Cabo Verde salió valiente y probó a Emiliano Martínez en los primeros 10 minutos. Argentina respondió rápido, controló el balón y buscó los espacios con calma.

Y así lo hizo: un pase en profundidad de Lisandro Martínez superó la defensa, Messi controló con clase y empujó el balón a la red. Enzo Fernández falló dos ocasiones claras y Messi siguió amenazando, pero el 1-0 fue el único marcador al descanso.

No bastó. Cabo Verde, lejos de rendirse, siguió insistiendo y encontró el premio: un desajuste defensivo permitió a Deroy Duarte controlar, girarse y empatar con un disparo al ángulo.

A partir de ahí el partido se volvió loco. Argentina, normalmente serena, se mostró nerviosa: pases apresurados y errores inesperados. Vozinha, héroe del empate ante España, lo evitó dos veces: en un mano a mano y en el descuento, tras un libre directo de Messi.

En la prórroga, Lisandro Martínez calmó a Argentina con un cabezazo al larguero, pero Sidny Lopes Cabral respondió con un disparo imposible para empatar 2-2. Finalmente, Messi centró un córner que Romero cabeceó a la red a pocos minutos del final. Cabo Verde apretó al final, pero Argentina resistió y mantiene vivo su sueño mundialista.

GOAL puntúa a los jugadores argentinos en el Miami Stadium...