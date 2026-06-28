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Valoraciones de los jugadores argentinos frente a Jordania: Lionel Messi vuelve a hacer historia en el Mundial, mientras que Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez alivian la presión goleadora

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FEATURES
Jordania vs Argentina
Jordania
Argentina
World Cup
L. Messi
G. Lo Celso

Si este es el último Mundial de Lionel Messi, parece decidido a batir todos los récords ofensivos. El astro argentino se convirtió en el primer jugador en marcar en siete partidos consecutivos del torneo, y selló un 3-1 más reñido de lo esperado ante una luchadora Jordania. El técnico Lionel Scaloni encontró nuevas soluciones ofensivas, con Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez también como goleadores.

A pesar de la diferencia de 72 puestos en la clasificación de la FIFA, el partido estuvo mucho más reñido de lo que Argentina hubiera deseado, sobre todo tras el descanso.

Lionel Messi había anotado los cinco goles de Argentina antes del último partido de la fase de grupos contra Jordania, pero, con el ídolo en el banquillo, sus compañeros asumieron la responsabilidad en ataque.

Argentina comenzó con fuerza y Giovani Lo Celso estuvo a punto de marcar en el minuto siete tras una jugada de pases, pero el centrocampista del Betis fue señalado en fuera de juego por muy poco. No tardaría en anotar. Con Argentina controlando casi el 90 % de la posesión en los primeros 14 minutos, Lo Celso lanzó un tiro libre y, imitando a su compañero octocampeón del Balón de Oro, disparó un misil que superó a Yazeed Abulaila.

Algunos dirán que el portero jordano podría haber hecho más, pero el disparo de Lo Celso fue excelente, y más aún que otro jugador distinto a Messi abriera el marcador. Argentina siguió dominando y transformó su amplia posesión en un constante peligro a balón parado. En uno de los dos corners, Marcos Senesi forzó un penalti al rematar de cabeza, y Lautaro Martínez lo transformó en el 31’ para el 2-0.

Pese a ello, Argentina no logró transformar ese dominio en una noche tranquila. Tras el descanso Jordania creció y obligó al equipo de Scaloni a esforzarse más de lo previsto. El técnico jordano, Jamal Sellami, introdujo a Mousa Tamari y Mahmoud Al Mardi; el primero impactó de inmediato. Con la defensa argentina dormida, Jordania contraatacó y Tamari recortó distancias (2-1).

Diez minutos después, Scaloni recurrió a Messi.

Tras unos 20 minutos tranquilos, Messi lanzó un tiro libre raso que superó a Abulaila y devolvió la ventaja a Argentina. Con ese gol se convirtió en el primer jugador de la historia del Mundial en marcar en siete partidos consecutivos. Argentina se convirtió en la primera selección desde Japón 2010 en anotar dos tantos de tiro libre en un mismo encuentro. Así cerró una fase de grupos perfecta y ahora espera a Cabo Verde en un duelo que se prevé electrizante en Miami.

GOAL puntúa a los jugadores argentinos en Dallas.

  • FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARGAFP

    Portero y defensa

    Emiliano Martínez (6/10):

    Podría haberse sentado en una silla de jardín en el campo del Dallas Stadium, de lo poco que tuvo que hacer en la primera parte. En la segunda, ya fuera por complacencia o no, Tamari le superó.

    Exequiel Palacios (8/10):

    Aprovechó su titularidad poco habitual con siete intervenciones defensivas en la primera parte, casi todas en el campo de Jordania, presionando y activando los contraataques. El lateral derecho ha sido el punto débil de Argentina, pero, aunque fue ante Jordania, Palacios le dio a Scaloni motivos para reflexionar.

    Nicolás Otamendi (6/10):

    Al igual que Palacios, la incapacidad de Jordania para adentrarse en el campo argentino hizo que casi todos sus esfuerzos defensivos se produjeran en la zona de ataque. Se mostró sólido en el pase y en el juego aéreo en la primera parte, pero se despistó en el gol de Jordania y fue castigado.

    Marcos Senesi (7/10):

    Provocó el penalti que aprovechó Martínez y actuó como un centrocampista más; completó el x % de sus pases.

    Nicolás Tagliafico (6/10):

    En un partido muy ofensivo, Tagliafico aportó poco y no evitó el gol de Jordania.

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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Leandro Paredes (6/10):

    Sustituyó a Rodrigo De Paul con precisión en el pase y mayor influencia tras el descanso.

    Nico Paz (7/10):

    Hay rumores sobre el traspaso de la estrella del Como, y mostró su potencial contra Jordania. Alineado como 10, Paz hizo daño por la izquierda, superó a los defensas con sus regates y dio varios pases decisivos.

    Giovani Lo Celso (8/10):

    ¡Qué tiro libre! Entró con mucha energía y, tras una gran secuencia de pases, marcó en el 7’, aunque el gol fue anulado. Se redimió menos de 14 minutos después con un excelente golpe franco que dio a Argentina su primer tanto.

    Giuliano Simeone (6/10):

    Aportó amplitud y velocidad, pero sin un impacto significativo.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Julian Álvarez (5/10):

    Parece resentir aún la lesión de la temporada con su club. Mal toque toda la noche; falló en el control y en la asociación. Compensó algo con su presión constante.

    Lautaro Martínez (8/10):

    En su novena participación mundialista, el delantero del Inter marcó de penalti y mostró peligro constante. Aunque desperdició una ocasión clara al inicio, fue incisivo en el área y mereció más de un gol. Sorprendió su sustitución por Messi en lugar de Álvarez.


  • FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARGAFP

    Suplentes y entrenador

    Lionel Messi (9/10):

    Casi pasó desapercibido en su primer partido como suplente en un Mundial desde 2006, pero un instante de magia lo cambió todo. Entonces fue Messi, la peor pesadilla de Jordania.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Hizo el trabajo sucio necesario durante los 30 minutos que estuvo en el campo y fue preciso en sus pases.

    Thiago Almada (6/10):

    Demostró esfuerzo y ritmo, pero sin gran impacto.

    Valentín Barco (6/10):

    Debutó con Argentina en el Mundial, pero apenas se le notó.

    José López (N/A):

    No tuvo tiempo suficiente para dejar huella.

    Lionel Scaloni (7/10):

    Estará furioso por el gol encajado ante Jordania, sobre todo por la forma en que lo encajó Argentina. Sin embargo, en general, encontró algunas soluciones en ataque y, posiblemente, también en defensa.

World Cup
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