Valoraciones de los jugadores argentinos frente a España: ¡Esta vez no ha habido cuento de hadas! Lionel Messi pasa desapercibido en la final del Mundial y la Albiceleste paga caro la absurda tarjeta roja de Enzo Fernández

Argentina esperó, pero nunca llegó. España aprovechó su momento y ganó 1-0.

Tras no disparar en 106 minutos, Argentina vio cómo Ferran Torres, asistido de cabeza por Nico Williams, marcaba el gol decisivo del Mundial, dejando a Messi y los suyos sin título.

España dominó la posesión, mientras Argentina esperaba su momento. Quizá aguardó demasiado, pues nunca creó peligro.

Sus esperanzas se esfumaron a los tres minutos del descuento, cuando Enzo Fernández fue expulsado por una entrada torpe en el centro del campo. Con dos amarillas, el centrocampista del Chelsea vio la roja, y Argentina, ya sin ideas, no había realizado ni un solo tiro a puerta hasta el final.

El partido terminó entre la frustración y la decepción, de la forma más anodina para Argentina. Un equipo que soñaba con un final de cuento se topó con una realidad mucho más cruda.

GOAL valora a los jugadores argentinos desde Nueva Jersey...