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Argentina Spain ratings GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

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Valoraciones de los jugadores argentinos frente a España: ¡Esta vez no ha habido cuento de hadas! Lionel Messi pasa desapercibido en la final del Mundial y la Albiceleste paga caro la absurda tarjeta roja de Enzo Fernández

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Argentina
L. Messi
Enzo Fernández
World Cup
FEATURES
España vs Argentina

A medida que caía la tarde en Nueva Jersey, Argentina aguardaba. ¿Llegaría el momento? En los dos últimos Mundiales, Lionel Messi siempre aparecía cuando más se le necesitaba.

Argentina esperó, pero nunca llegó. España aprovechó su momento y ganó 1-0.

Tras no disparar en 106 minutos, Argentina vio cómo Ferran Torres, asistido de cabeza por Nico Williams, marcaba el gol decisivo del Mundial, dejando a Messi y los suyos sin título.

España dominó la posesión, mientras Argentina esperaba su momento. Quizá aguardó demasiado, pues nunca creó peligro.

Sus esperanzas se esfumaron a los tres minutos del descuento, cuando Enzo Fernández fue expulsado por una entrada torpe en el centro del campo. Con dos amarillas, el centrocampista del Chelsea vio la roja, y Argentina, ya sin ideas, no había realizado ni un solo tiro a puerta hasta el final.

El partido terminó entre la frustración y la decepción, de la forma más anodina para Argentina. Un equipo que soñaba con un final de cuento se topó con una realidad mucho más cruda.

GOAL valora a los jugadores argentinos desde Nueva Jersey...

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Portero y defensa

    Emiliano Martínez (9/10):

    Realizó varias paradas, la mayoría sencillas pero todas cruciales. Sin embargo, no pudo evitar el gol, quedándose sin esa última parada que Argentina necesitaba.

    Nicolás Tagliafico (8/10):

    Hizo un trabajo magnífico marcando a Yamal, que en general no supuso ningún peligro. Aportó más en defensa que nadie sobre el terreno de juego, razón por la cual España dejó de atacar por ese flanco en gran medida.

    Lisandro Martínez (5/10):

    Recibió una tarjeta amarilla innecesaria por una falta a 60 yardas de la portería. Momentos después, tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión. No es como él habría querido que saliera esto.

    Cristian Romero (6/10):

    Fue el segundo central argentino en lesionarse; aguantó 26 minutos más que su compañero, aunque apenas intervino en defensa.

    Gonzalo Montiel (7/10):

    Realizó un trabajo defensivo muy importante, destacando un gran despeje que frenó un ataque peligroso de España al comienzo de la segunda parte. Minutos después, fue sustituido por Molina.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Nico González (5/10):

    Entró en el once tras ayudar a darle la vuelta al partido contra Inglaterra. Poco aportó antes de ser sustituido en el descanso por Paredes, el mismo jugador al que reemplazó la última vez.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Cometió varias faltas y aportó en defensa, pero no tomó el control del partido.

    Enzo Fernández (3/10):

    Su expulsión fue justa: ya tenía amarilla y derribó brutalmente a Cubarsi. ¿Lo peor? Esa primera amarilla fue por protestar. Hay que ser más inteligente en una final del Mundial.

    Rodrigo De Paul (5/10):

    Hizo algunas jugadas buenas por la derecha, pero sin destacar, ya que Argentina nunca hizo nada con el balón.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Ataque

    Julian Álvarez (5/10):

    Corrió mucho, pero no aportó nada en ataque. No fue toda su culpa, dada la dinámica del partido, pero tampoco hizo nada para cambiarla.

    Lionel Messi (5/10):

    España lo marginó del partido: apenas recibió el balón, siempre en la banda sin opciones. Fue una de sus actuaciones más discretas, reflejo del éxito español al aislarlo.

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Suplentes y entrenador

    Nicolás Otamendi (7/10):

    Nunca es fácil salir al campo tan pronto, sobre todo como defensa central. Realizó un gran despeje en una ocasión de España al comienzo de la segunda parte. No escatimó en contribuciones defensivas y sacó de apuros a Argentina en varias ocasiones.

    Leandro Paredes (6/10):

    Entró, vio la amarilla y jugó al límite el resto del partido; muy físico, aunque sin recuperar el balón.

    Nahuel Molina (5/10):

    España atacó por su banda tras reemplazar a Montiel y perdió a Williams en el gol de la victoria.

    Facundo Medina (6/10):

    Ingresó para aportar estabilidad y realizó un buen despeje, aunque perdió utilidad cuando Argentina fue en busca del empate.

    Giuliano Simeone (3/10):

    Se despistó en el gol, algo imperdonable, y luego falló una ocasión clara de empate.

    Marcos Senesi (6/10):

    Ingresó justo antes del gol de Torres, por lo que su impacto fue limitado.

    Lionel Scaloni (5/10):

    Su equipo no tuvo control. Poco pudo hacer, sobre todo tras la expulsión de Fernández, y no hubo respuestas tácticas ante España.