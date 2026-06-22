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Lionel Messi Argentina player ratings Austria World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de los jugadores argentinos frente a Austria: ¡El mejor de todos los tiempos! Lionel Messi se redime de su lamentable fallo en el penalti batiendo el récord de goles en un Mundial, pero Lautaro Martínez y Julián Álvarez deben empezar a marcar

Player ratings
World Cup
FEATURES
Argentina vs Austria
Argentina
Austria
L. Messi
L. Scaloni
Lautaro Martínez
Julián Álvarez

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo y, además, anotó otro tanto en la victoria de Argentina 2-0 sobre Austria en Dallas, manteniendo así su racha ganadora al inicio de la defensa del título. Podría haber superado el récord de Miroslav Klose a los ocho minutos, cuando Argentina obtuvo un penal por falta de Stefan Posch sobre Lautaro Martínez, pero falló el tiro.

A pesar de la igualdad en el partido, parecía solo cuestión de tiempo que Messi marcara su 17.º gol en un Mundial. Llegó de forma habitual en el minuto 38: el ‘10’ remató a puerta un centro raso de Facundo Medina tras una magnífica finta de Thiago Almada.

Tras el descanso, Austria presionó sin crear peligro real. Messi sentenció en la última jugada: asistió a Julián Álvarez, recogió el rebote y marcó su décimo gol en los últimos seis partidos de Mundial.

A continuación, GOAL califica a los jugadores argentinos que jugaron en Dallas, donde el equipo de Lionel Scaloni se aseguró el primer lugar del Grupo J y el pase a los dieciseisavos de final con tres puntos de ventaja.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Portero y defensa

    Emiliano Martínez (6/10):

    Realizó una buena parada a un tiro libre bien ejecutado por Marcel Sabitzer, pero por lo demás no tuvo mucho trabajo.

    Nahuel Molina (6/10):

    Como de costumbre, ofreció una buena salida por la banda derecha, aunque Scaloni valoró más su labor defensiva.

    Cristian Romero (6/10):

    El central del Tottenham firmaba un encuentro sólido hasta que una contusión, tras una entrada tardía al inicio del segundo tiempo, le obligó a retirarse antes de lo previsto.

    Lisandro Martínez (7/10):

    El central del Manchester United apenas erró en defensa ante la escasa amenaza de Michael Gregoritsch y sus compañeros.

    Facundo Medina (7/10):

    El lateral izquierdo mostró garra en defensa y aportó la asistencia del gol de la victoria. Sustituido al final por su amarilla.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Centro del campo

    Rodrigo De Paul (7/10):

    El «guardaespaldas» de Messi se entregó por completo cubriendo su flanco derecho.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Desde la base del mediocampo, protegió a su defensa y llevó el balón hacia delante, aunque realizó un par de entradas imprecisas.

    Enzo Fernández (6/10):

    El astro del Chelsea, que quiere marcharse, tuvo más libertad ofensiva que sus compañeros del centro del campo y su pase provocó el penalti. Falló un par de ocasiones en la recta final, pero su intensidad fue notable.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Lionel Messi (8/10):

    Se merecía fallar el penalti tras una carrera de impulso ridículamente lenta y entrecortada, pero, como era de esperar, no falló ante el pase atrás de Medina y luego se anotó un merecido doblete en los últimos segundos. A solo un par de días de cumplir 39 años, sigue siendo el mejor jugador de Argentina, lo cual es una locura.

    Lautaro Martínez (6/10):

    Lleno de energía y agresividad, el capitán del Inter provocó el penalti con una entrada oportuna por el centro de la defensa austriaca. No tuvo más ocasiones claras, lo que preocupa a Scaloni por el estado físico de Álvarez y la sequía goleadora de Martínez en Catar.

    Thiago Almada (7/10):

    Su finta en el gol de Messi fue genial, y siempre se entrega al máximo; se dejó la piel antes de ser sustituido.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Suplentes y entrenador

    Nicolás Otamendi (6/10):

    El veterano ocupó el puesto de central por la lesión de Romero y, como se esperaba, no defraudó.

    Julián Álvarez (5/10):

    Con molestias en el tobillo, entró por Lautaro en la segunda parte y falló una ocasión clara antes de que Messi sentenciara. Argentina necesita que el delantero del Atlético se recupere cuanto antes para aliviar a Messi.

    Nicolás González (6/10):

    Ingresó junto a Álvarez y casi anotó con un cabezazo tras córner de Messi.

    Nico Tagliafico (sin puntuación):

    Entró en los últimos minutos por Medina.

    Leandro Paredes (5/10):

    Reemplazó a De Paul en los últimos ocho minutos y vio la amarilla por una entrada imprudente.

    Lionel Scaloni (7/10):

    El equipo no brilló, pero no lo necesitaba gracias a Messi. La única preocupación es que Argentina sigue dependiendo de su capitán de 38 años, quien podría descansar ante Jordania para que otro marque sin él.

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