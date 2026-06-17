Los primeros 15 minutos fueron de nervios para Argentina. Irónicamente, no era la primera vez que Messi batía al portero argelino Luca Zidane, pero un contraataque bien ejecutado se esfumó en el minuto cinco por un pase mal calculado de Lautaro Martínez que lo dejó en fuera de juego. Instantes después, Argelia estuvo a punto de castigar el error.

Los Fennecs respondieron: Farès Chaïbi recibió de Ibrahim Maza y batió a un atónito Emiliano Martínez. Sin embargo, el VAR anuló el tanto por fuera de juego en el minuto 8. Después de estas advertencias, ambos equipos buscaron el gol que rompiera el partido.

«Hicieron todo lo que pudieron. Reaccionaron de maravilla en la primera parte», declaró el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, a través de un intérprete.

Entonces Messi tomó las riendas.

Rodrigo De Paul, su compañero en el Inter de Miami, le puso un pase en profundidad entre dos defensas. Con otros dos marcadores encima, Messi se abrió y lanzó un disparo que se coló por la escuadra derecha: 1-0. De paso, el veterano mago sumó nuevos récords a su palmarés.

«Es difícil de explicar. Seguimos asombrados con él, aunque lo veamos todos los días», dijo Scaloni.

Incluso el seleccionador de Argelia, Vladimir Petković, reconoció la brillantez de Messi, aunque insistió en que su equipo jugó mejor de lo que indicaba el marcador.

«La clase es permanente», afirmó. «No estamos hablando de un futbolista cualquiera. Tiene ocho Balones de Oro. Por desgracia, también le dimos una oportunidad con el primer y el segundo gol. Tiene el privilegio de que toda la selección argentina trabaje para él. Argentina realizó diez disparos, siete de los cuales fueron obra de Messi».

Fue su quinto Mundial con gol, justo cuando se cumplen 20 años de su primer tanto en la cita. Además, Messi y De Paul se convirtieron en la quinta pareja de la MLS en asistirse mutuamente en un Mundial, según Opta; las otras cuatro son de la selección de Estados Unidos. El tanto fue el 911 de su carrera y ya es inolvidable.

«Lleva 20 años siendo el mejor. No hace falta ser aficionado argentino para admirar lo que ha logrado a sus 38 años», afirmó Scaloni.

En la segunda parte, Mac Allister disparó desde lejos, Zidane bloqueó, pero Messi aprovechó el rebote. Luego, tras asistencia de Nicolás González, definió con la izquierda para completar su primer hat-trick en Copas del Mundo.

Aunque Argelia igualó a Argentina en posesión, su ataque no funcionó: siete disparos, ninguno a puerta.

GOAL puntúa a los jugadores de Argentina en el Kansas City Stadium...