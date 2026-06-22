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Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de los jugadores argentinos ante Austria: ¡El mejor de todos los tiempos! Lionel Messi se redime de su lamentable fallo desde el punto de penalti batiendo el récord de goles en un Mundial, pero Lautaro Martínez y Julián Álvarez deben empezar a marcar

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World Cup
FEATURES
Argentina vs Austria
Argentina
Austria
L. Messi
L. Scaloni
Lautaro Martínez
Julián Álvarez

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo y, además, marcó otro gol en la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria en un partido tenso en Dallas, con lo que la selección argentina mantiene su racha ganadora en el inicio de la defensa de su título. Podría haber superado el récord de Miroslav Klose a los ocho minutos, cuando Argentina obtuvo un penal por falta de Stefan Posch sobre Lautaro Martínez, pero falló el tiro.

A pesar de lo igualado del partido, parecía solo cuestión de tiempo que Messi marcara su 17.º gol en un Mundial, y llegó en el minuto 38: el ‘10’ remató a la red un centro raso de Facundo Medina tras una gran finta de Thiago Almada.

Tras el descanso, Austria presionó sin crear peligro real. Messi sentenció en la última jugada: asistió a Julián Álvarez, recogió el rebote y marcó su décimo gol en los últimos seis partidos de Mundial.

A continuación, GOAL califica a los jugadores argentinos que jugaron en Dallas, donde el equipo de Lionel Scaloni se aseguró el primer lugar del Grupo J y el pase a los dieciseisavos de final con tres puntos de ventaja.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Portero y defensa

    Emiliano Martínez (6/10):

    Realizó una buena parada a un tiro libre bien ejecutado por Marcel Sabitzer, pero por lo demás no tuvo mucho trabajo.

    Nahuel Molina (6/10):

    Como de costumbre, fue una buena salida por la banda derecha para Argentina, pero Scaloni habrá valorado sobre todo su trabajo defensivo.

    Cristian Romero (6/10):

    El central del Tottenham firmó un partido sólido hasta que una contusión, tras una entrada tardía al inicio del segundo tiempo, le obligó a retirarse antes de lo previsto.

    Lisandro Martínez (7/10):

    El defensa del Manchester United apenas cometió errores y controló sin problemas a Michael Gregoritsch y al resto del ataque rival.

    Facundo Medina (7/10):

    El lateral izquierdo mostró garra en defensa y dio la asistencia del gol de la victoria. Sustituido al final, llevaba ya una amarilla.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Centro del campo

    Rodrigo De Paul (7/10):

    El «guardaespaldas» de Messi se entregó por completo cubriendo su espalda en la derecha.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Situado en la base del centro del campo argentino, Mac Allister protegió bien a su defensa y llevó el balón hacia delante, aunque cometió un par de entradas precipitadas.

    Enzo Fernández (6/10):

    Al astro del Chelsea, que quiere marcharse, se le concedió más libertad en ataque, y fue un pase suyo el que propició el penalti. Falló un par de ocasiones en los últimos minutos, pero su intensidad fue fantástica.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Lionel Messi (8/10):

    Se merecía fallar el penalti tras una carrera de impulso ridículamente lenta y entrecortada, pero, como era de esperar, no falló ante el pase atrás de Medina y luego se anotó un merecido doblete en los últimos segundos. A solo un par de días de cumplir 39 años, sigue siendo el mejor jugador de Argentina, lo cual es una locura.

    Lautaro Martínez (6/10):

    Lleno de energía y agresividad, el capitán del Inter provocó el penalti con una incursión oportuna por el centro de la defensa austriaca. No volvió a crear peligro, lo que preocupa a Scaloni por el estado físico de Álvarez y la sequía goleadora de Martínez en Catar.

    Thiago Almada (7/10):

    Su finta en el gol de Messi fue genial, y siempre se entrega al máximo; se dejó la piel antes de ser sustituido.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Suplentes y entrenador

    Nicolás Otamendi (6/10):

    El veterano ocupó el puesto de central por la lesión de Romero y, como se esperaba, no defraudó.

    Julián Álvarez (5/10):

    Con molestias en el tobillo, entró por Lautaro en la segunda parte y falló una ocasión clara antes del gol de Messi. Argentina necesita que el delantero del Atlético se recupere cuanto antes para aliviar la carga sobre el ’10’.

    Nicolás González (6/10):

    Ingresó junto a Álvarez y casi anotó con un cabezazo tras córner de Messi.

    Nico Tagliafico (sin puntuación):

    Entró en los últimos minutos por Medina.

    Leandro Paredes (5/10):

    Reemplazó a De Paul en los últimos ocho minutos y vio la amarilla por una entrada imprudente.

    Lionel Scaloni (7/10):

    El equipo no brilló, pero tampoco lo necesitaba gracias a Messi. La única preocupación es que Argentina sigue dependiendo de su capitán de 38 años, quien quizá debería descansar ante Jordania para que otro demuestre su capacidad de anotar sin él.

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