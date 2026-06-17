Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Lionel Messi (06.16.2026)GOAL

Traducido por

Valoraciones de los jugadores argentinos ante Argelia: Lionel Messi hace historia al igualar el récord de goles en un Mundial con un hat-trick en el debut defensivo del título

Player ratings
FEATURES
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
L. Messi
R. Mahrez

KANSAS CITY, Misuri -- Argentina comenzó la defensa de su título con nerviosismo, pero Lionel Messi recordó a los 69 045 espectadores del Kansas City Stadium que sigue siendo Lionel Messi. El jugador de 38 años abrió su participación en el Mundial 2026 con un potente disparo y luego anotó dos goles más para darle a Argentina una victoria 3-0 sobre Argelia. Así igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de la Copa con 16 tantos, aunque el alemán lidera por haber jugado menos partidos.

Los primeros 15 minutos fueron tensos para Argentina. Irónicamente, no era la primera vez que Messi batía al portero argelino Luca Zidane, pero un contraataque bien ejecutado se esfumó en el minuto cinco por un pase mal calculado de Lautaro Martínez que lo dejó en fuera de juego. Instantes después, Argelia estuvo a punto de castigar el error.

Los Fennecs respondieron: Farès Chaïbi recibió de Ibrahim Maza y batió a un atónito Emiliano Martínez. Sin embargo, el VAR anuló el tanto por fuera de juego en el minuto 8. Tras estas advertencias, ambos equipos buscaron el gol.

Entonces Messi tomó las riendas.

Rodrigo De Paul, su compañero en el Inter de Miami, le puso un pase en profundidad entre dos defensas. Con otros dos marcadores encima, Messi abrió el ángulo y lanzó un disparo que se coló en la escuadra derecha: 1-0. El veterano mago sumó nuevos hitos a su palmarés.

Messi marcó en su quinto Mundial, justo cuando se cumplen 20 años de su primer gol en la competición. Además, se convirtió en la quinta pareja de la MLS en asistirse mutuamente en un gol mundialista, todas las demás son estadounidenses. Fue su tanto número 911 con club y selección, y ya es especial.

En la segunda parte, Alexis Mac Allister disparó desde lejos, Zidane bloqueó, pero Messi aprovechó el rebote. Luego, tras pase de Nicolás González, definió con la izquierda y firmó su primer hat-trick en un Mundial.

Argelia igualó en posesión a Argentina, pero su ataque nunca despegó: siete disparos, ninguno entre los tres palos.

GOAL puntúa a los jugadores de Argentina en el Kansas City Stadium...

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Portero y defensa

    Emiliano Martínez (7/10):
    Poco exigido, pero sobresaliente en la salida de balón. Su calma en los primeros 10 minutos serenó a Argentina y, en el 59, su pase largo habilitó el doblete de Messi.

    Facundo Medina (7/10):
    Los habilidosos extremos argelinos quedaron neutralizados, y Medina contribuyó a ello. Poco aporte ofensivo, pero no fue necesario.

    Cristian Romero (7/10):
    Poca amenaza, pero Argelia no remató a puerta y Romero contribuyó.

    Lisandro Martínez (8/10):
    Gran trabajo defensivo: cuatro despejes, dos entradas y una intercepción.

    Gonzalo Montiel (7/10):
    El jugador del River Plate firmó una sólida primera parte con cinco acciones defensivas, aunque fue reemplazado en el 46’.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Centro del campo

    Rodrigo De Paul (8/10):
    Mostró agresividad en el centro del campo, lo que le valió el apodo de «destructor de Messi». También dio un pase milimétrico a su amigo de siempre.

    Enzo Fernández (7/10):
    Preciso y ordenado en sus pases, mantuvo fluido el juego de Argentina.

    Alexis Mac Allister (7/10):
    Su disparo audaz originó el segundo gol de Messi y fue eficaz en ataque y defensa.

    Thiago Almada (6/10):
    Aportó amplitud y algo de velocidad, pero poco más.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Lionel Messi (10/10):
    Ya no quedan dudas: Messi es el mejor de la historia. Igualó el récord de Miroslav Klose con 17 goles en Copas del Mundo; le falta uno para superarlo y una asistencia para superar las ocho de Diego Maradona. Estamos ante la historia en el Mundial 2026.

    Lautaro Martínez (5/10):
    La estrella del Inter, que sustituyó a Julián Álvarez —aún convaleciente—, no se encontró durante los 55 minutos que estuvo en el campo. Se mostró indeciso entre pasar y disparar y no aportó profundidad en ataque.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Suplentes y entrenador

    Julian Álvarez (5/10):
    Aún recuperándose de una lesión, pasó desapercibido todo el partido.

    Nicolás González (7/10):
    Entró por Almada y dio la asistencia en el último gol de Messi.

    Nicolás Otamendi (6/10):
    Ingresó para consolidar la defensa y cumplió.

    Nico Paz (6/10):
    Entró para aportar frescura y no decepcionó.

    Nahuel Molina (6/10):
    Entró por Montiel; sin brillar, cumplió.

    Lionel Scaloni (8/10):
    La noche del martes fue el show de Messi, pero el otro Lionel acertó con sus cambios en la segunda parte y su equipo, tras un inicio nervioso de diez minutos, jugó con serenidad. Una buena forma de recordar que los actuales campeones del mundo siguen siendo favoritos.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Austria crest
Austria
AUT
World Cup
Jordania crest
Jordania
JOR
Algeria crest
Algeria
ALG