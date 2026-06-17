Valoraciones de los jugadores argentinos ante Argelia: Lionel Messi hace historia al igualar el récord de goles en un Mundial con un hat-trick en el debut defensivo del título

Los primeros 15 minutos fueron tensos para Argentina. Irónicamente, no era la primera vez que Messi batía al portero argelino Luca Zidane, pero un contraataque bien ejecutado se esfumó en el minuto cinco por un pase mal calculado de Lautaro Martínez que lo dejó en fuera de juego. Instantes después, Argelia estuvo a punto de castigar el error.

Los Fennecs respondieron: Farès Chaïbi recibió de Ibrahim Maza y batió a un atónito Emiliano Martínez. Sin embargo, el VAR anuló el tanto por fuera de juego en el minuto 8. Tras estas advertencias, ambos equipos buscaron el gol.

Entonces Messi tomó las riendas.

Rodrigo De Paul, su compañero en el Inter de Miami, le puso un pase en profundidad entre dos defensas. Con otros dos marcadores encima, Messi abrió el ángulo y lanzó un disparo que se coló en la escuadra derecha: 1-0. El veterano mago sumó nuevos hitos a su palmarés.

Messi marcó en su quinto Mundial, justo cuando se cumplen 20 años de su primer gol en la competición. Además, se convirtió en la quinta pareja de la MLS en asistirse mutuamente en un gol mundialista, todas las demás son estadounidenses. Fue su tanto número 911 con club y selección, y ya es especial.

En la segunda parte, Alexis Mac Allister disparó desde lejos, Zidane bloqueó, pero Messi aprovechó el rebote. Luego, tras pase de Nicolás González, definió con la izquierda y firmó su primer hat-trick en un Mundial.

Argelia igualó en posesión a Argentina, pero su ataque nunca despegó: siete disparos, ninguno entre los tres palos.

GOAL puntúa a los jugadores de Argentina en el Kansas City Stadium...