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Lexi Potter Chelsea HICGetty Images
Ameé Ruszkai

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Valoraciones de las jugadoras del Chelsea contra el Brighton: ¡Lexi Potter, recordad este nombre! La promesa de las Lionesses marca su primer gol en la WSL para sacar de un apuro a Hannah Hampton, mientras que Alyssa Thompson vuelve a marcar en una victoria crucial

El brillante cabezazo de Alyssa Thompson y el primer gol de Lexi Potter en la Superliga Femenina permitieron al Chelsea ampliar a cuatro puntos su ventaja en los puestos de la Liga de Campeones el miércoles, tras una reñida victoria por 2-1 sobre el Brighton. En medio de las crecientes preocupaciones por las lesiones, Sonia Bompastor solo pudo contar con dos jugadoras de campo veteranas en el banquillo, y las Seagulls le dieron muchos quebraderos de cabeza a su equipo, que tuvo que lidiar con el poco tiempo de descanso tras la victoria del domingo en la final de la Copa de la Liga. Pero, al igual que ocurrió el fin de semana, el Chelsea demostró toda su experiencia para conseguir una victoria vital.

El partido no empezó bien para las Blues. Madison Haley estaba creando todo tipo de problemas a Lucy Bronze, ya que la estrella inglesa volvió a alinearse como central, en lugar de en su habitual puesto de lateral derecha, debido a la gran cantidad de bajas. De hecho, la estadounidense tuvo dos ocasiones de gol al principio del partido para adelantar al Brighton, pero se topó con un potente bloqueo de Veerle Buurman en la primera ocasión y con una buena recuperación de Bronze en la segunda.

Cuando Thompson rompió el empate al principio del partido, parecía que eso tranquilizaría a las locales. Una buena jugada entre Lauren James y Sandy Baltimore por la izquierda creó la oportunidad para que esta última centrara, y Thompson se ajustó de forma brillante para rematar de cabeza con fuerza por encima de Chiamaka Nnadozie. Sin embargo, el Brighton tardó menos de cinco minutos en empatar el marcador, y fue un gol que se mereció, aunque llegara en circunstancias bastante afortunadas. Carla Camacho volvió a dar dolores de cabeza a Bronze, aunque el error de cálculo de Hannah Hampton al recibir el disparo desviado también influyó en que el balón acabara en el fondo de la red.

Afortunadamente para Hampton, su vergüenza se vio salvada por una jugadora que podría ser su compañera en la selección inglesa, además de en el Chelsea, en poco tiempo. En su primer partido como titular en la WSL con las Blues, Potter, de 19 años, estaba disfrutando de un impresionante debut completo incluso antes de marcar un gol, pero un potente disparo tras otro brillante centro de Baltimore permitió a la canterana del Chelsea disfrutar de un momento increíble al devolver la ventaja a su equipo justo antes del descanso.

No hubo muchas ocasiones para ninguno de los dos equipos a partir de ahí, con Nnadozie realizando una buena parada para evitar el gol de Aggie Beever-Jones, mientras que Keira Walsh envió un disparo raso que se fue ligeramente desviado, ya que las Blues supieron cómo sofocar el animado ataque del Brighton y cerrar el partido. El Chelsea vuelve a situarse entre los tres primeros puestos de la WSL que dan acceso a la Liga de Campeones, cuatro puntos por encima del Arsenal, cuarto clasificado, aunque las Gunners cuentan con dos partidos menos.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea desde Kingsmeadow...

  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (5/10):

    No querrá volver a ver el gol del Brighton. Un error poco habitual en una portera de talla mundial, pero que, por suerte para ella, no le salió caro. Al menos, no cometió muchos errores más después de eso.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Se le escapó alguna que otra ocasión, pero fue una actuación bastante sólida en una posición poco habitual para la centrocampista, ya que utilizó su gran versatilidad para ayudar al Chelsea a hacer frente a todas las lesiones defensivas.

    Lucy Bronze (7/10):

    Le costó lidiar con Haley y Camacho en algunos momentos al principio, pero pronto se hizo con el control y realizó varias intervenciones importantes en la zaga.

    Veerle Buurman (8/10):

    Otra actuación sólida como una roca de una adolescente cuyo valor sigue en alza. Un gran bloqueo para frustrar a Haley en los primeros minutos marcó el tono de su noche.

    Sandy Baltimore (8/10):

    Creó peligro por la izquierda durante todo el partido, combinándose muy bien con James y lanzando centros realmente peligrosos, incluidos los dos que dieron lugar a los dos goles.

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  • Lexi Potter Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    Centro del campo

    Keira Walsh (7/10):

    Precisa con el balón y, al mismo tiempo, ambiciosa a la hora de intentar habilitar a sus compañeras en profundidad. Hizo un buen trabajo junto a Potter, a pesar de la falta de tiempo de juego juntas. 

    Lexi Potter (8/10):

    Un debut de ensueño en la WSL con el Chelsea. Excelente con el balón, mostró buenos movimientos sin él y marcó un gol fantástico que dio la victoria al equipo.

    Wieke Kaptein (6/10):

    Corrió mucho y realizó un gran esfuerzo, pero no logró ser del todo eficaz en ataque en un partido muy reñido.

  • Aggie Beever-Jones Caitlyn Hayes Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Alyssa Thompson (8/10):

    Marcó un magnífico gol de cabeza para romper el empate y mostró un buen movimiento sin balón durante toda la noche, lo que mantuvo en vilo a la defensa del Brighton.

    Aggie Beever-Jones (7/10):

    Realizó un gran esfuerzo tanto con el balón como sin él, y obligó a Nnadozie a realizar una gran parada en su única ocasión clara. 

    Lauren James (8/10):

    Se movió con soltura causando problemas durante toda la noche. Participó regularmente en las mejores jugadas del Chelsea antes de ser sustituida antes de la hora de juego, con Bompastor claramente pensando en la apretada agenda que tienen por delante.

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2026Getty Images

    Suplentes y entrenador

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Sumó otros 30 minutos a su cuenta mientras sigue recuperándose de una lesión en el ligamento cruzado anterior. Volvió a mostrarse sólida, sobre todo teniendo en cuenta que se estaba adaptando al puesto de central en un partido muy reñido.

    Erin Cuthbert (7/10):

    Ayudó al Chelsea a tomar el control del partido cuando entró en el centro del campo poco después de la hora de juego.

    Chloe Sarwie (N/A):

    Sumó otra aparición en los últimos minutos, realizando una fantástica entrada recuperadora a los pocos segundos de salir al campo, mientras el Chelsea sentenciaba la victoria.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Volvió a tener las manos atadas por las lesiones, pero aun así logró dar un respiro vital a jugadoras como Cuthbert desde el inicio y a James durante el partido, al tiempo que le dio una gran oportunidad a Potter y consiguió un buen resultado.

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