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Olivia smith Arsenal Lyon compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Valoraciones de las jugadoras del Arsenal frente al Lyon: ¡Olivia Smith brilla! El fichaje más caro de las Gunners aprovecha los errores del OL y da una ligera ventaja en la semifinal de la Liga de Campeones

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Arsenal Women
O. Smith
Liga de Campeones
Arsenal Women vs OL Lyonnes
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El Arsenal llega con una ligera ventaja al partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Lyon, tras vencer 2-1 al actual campeón europeo en el norte de Londres el domingo. Jule Brand adelantó al OL en el inicio, pero dos graves errores defensivos lo cambiaron todo: un autogol de Ingrid Engen igualó el marcador y, en los últimos minutos, la activa Olivia Smith sentenció el encuentro.

Hace un año, en esta misma ronda, el Lyon venció 2-1 al Arsenal y luego perdió 4-1 en casa. Gracias a eso, el Arsenal llegó a la final y batió al Barcelona en una campaña europea de remontadas. Ahora la situación es distinta. Tras ganar 3-1 en la ida de cuartos ante Chelsea y avanzar con un global de 3-2, las campeonas llegan con ventaja, aunque remontaron después de que Brand rompiera el empate a los 18'.

El Arsenal reaccionó con un cabezazo de Caitlin Foord que rozó el poste antes del descanso y creó aún más ocasiones tras el descanso. Smith impactó un disparo en la red lateral y obligó a Christiane Endler a una gran parada, mientras que a Kim Little le pitaron y luego anularon un penalti. Cuando más apretaban las Gunners, el marcador se igualó: Endler no atrapó un tiro libre raso de Caldentey y, pese al intento de Engen, el balón acabó en la red.

El Lyon, que dejó en el banquillo a su delantera estrella Melchie Dumornay por lesión, respondió con un disparo de Korbin Shrader por encima del larguero y un remate de Kadidiatou Diani al poste. Sin embargo, las ocasiones más claras cayeron del lado local: Foord falló la primera, pero Smith aprovechó otro error defensivo. Un pase flojo de Lindsey Heaps, la tardanza de Endler y la pasividad de Engen dejaron el balón a merced de la máxima estrella del Arsenal, que marcó el 2-1 a siete minutos del final.

Tras ir 2-1 abajo en este mismo momento la temporada pasada y luego darle la vuelta, las Gunners no darán nada por sentado. Además, deben jugar en la Superliga Femenina dentro de tres días y carecen de profundidad por las ausencias de varias jugadoras clave. Sin embargo, el equipo de Renee Slegers está en una posición ideal: busca defender su título de la Liga de Campeones y alcanzar su segunda final consecutiva.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal desde el Emirates Stadium...

  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Podría haber evitado el gol de Brand, que tocó con la mano. Poco trabajo más.

    Emily Fox (7/10):

    Clave en el ataque, apoyó a Smith y también defendió con solidez pese a la potencia ofensiva rival.

    Leah Williamson (6/10):

    Sólida en su regreso tras seis semanas, contuvo a Hegerberg y brilló en la posesión, aunque se abrió demasiado en el gol del Lyon.

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Perdió algunos duelos, pero se mantuvo firme atrás y brilló en la posesión.

    Katie McCabe (7/10):

    Contención efectiva de Diani en su banda, limitando el impacto de la extremo. Además, se adaptó con facilidad al pasar a jugar de central en la última media hora.

    • Anuncios
  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Centro del campo

    Kim Little (7/10):

    Podría haber hecho mucho más en el gol del Lyon, pues Brand la superó con facilidad. Aun así, fue un tropiezo aislado en un buen partido, en el que ayudó al Arsenal a dominar largos tramos del encuentro.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Sus lanzamientos a balón parado fueron flojos, aunque uno poco ortodoxo propició el empate del Arsenal. Excelente con el balón, impulsó los ataques con regularidad.

    Alessia Russo (7/10):

    Muy eficaz y positiva con el balón, y luchó sin él para ganar muchos duelos.

  • Ashley Lawrence Caitlin Foord Lyon Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Olivia Smith (8/10):

    La más activa del Arsenal, inquietó constantemente a la defensa del Lyon con su juego ofensivo y marcó el gol de la victoria.

    Stina Blackstenius (6/10):

    Poco balón, pero mucho trabajo y una asistencia decisiva en el empate.

    Caitlin Foord (7/10):

    No dejó de correr y fue directa cada vez que recibió. Debería haber marcado alguna de las ocasiones que creó, aunque a veces le faltó el remate final.

  • Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Suplentes y entrenador

    Taylor Hinds (6/10):

    Sustituyó a Williamson en los últimos 25 minutos y se adaptó bien, pese a la interrupción que supone un cambio así. No tocó mucho el balón, pero no cometió muchos errores.

    Victoria Pelova (N/A):

    Salió en los últimos cinco minutos.

    Frida Maanum (N/A):

    Otra suplente de última hora.

    Laia Codina (N/A):

    Entró en el tiempo de descuento.

    Smilla Holmberg (N/A):

    Solo jugó en los últimos instantes.

    Renee Slegers (7/10):

    Con Kelly, Mead y Catley ausentes, sus opciones para la alineación titular eran limitadas, pero apostó fuerte por ellas, en lugar de reservarse algunas para el banquillo, y esa estrategia dio sus frutos, ya que su equipo remontó para llegar con ventaja al partido de vuelta.

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