Valoraciones de las jugadoras del Arsenal frente al Chelsea: Alessia Russo y Chloe Kelly cumplen con creces, y la defensa del título de la Liga de Campeones de las Gunners parece que va a continuar... a costa de sus rivales londinenses

En esta misma fase del año pasado, el Arsenal perdía por 2-0 ante el Real Madrid, lo que le obligó a ganar por 3-0 al equipo español en el Emirates, la misma semana en que el Chelsea remontó ese mismo marcador en su propio campo para imponerse al Manchester City. Las Gunners saben muy bien, por tanto, que esta victoria por 3-1 no supone el final de esta eliminatoria. Dicho esto, es una ventaja fantástica, sobre todo teniendo en cuenta que solo han ganado una vez en el campo del Chelsea en sus últimas diez visitas.

La ventaja la abrió Blackstenius, que remató de cabeza un magnífico lanzamiento de falta de Katie McCabe a mitad de la primera parte. El empate podría haberse roto antes, ya fuera por un disparo de Lauren James al poste para el Chelsea al principio del partido en el otro extremo del campo, o por una ocasión de Blackstenius unos minutos antes que Hannah Hampton atajó bien, pero la sueca fue certera al aprovechar su segunda oportunidad y dar ventaja a las locales. Kelly duplicó la ventaja diez minutos más tarde. Con mucho tiempo y espacio en el borde del área para preparar el disparo, su potente remate se coló por debajo de Hampton, quien habría esperado hacer algo mejor dada su calidad de talla mundial.

Cuando James envió un golazo con efecto a la escuadra a mitad de la segunda parte, parecía que el Chelsea podría llegar al partido de vuelta en casa con una desventaja mucho menor. Pero Russo respondió a la magia de su compañera de la selección inglesa con otra de las suyas, marcando de volea el tercer gol del Arsenal tras un pase en profundidad de Blackstenius que dejó descolocada a la defensa del Chelsea. Esta eliminatoria aún no ha terminado, pero está firmemente en manos de las Gunners, que parecen dispuestas a continuar con la defensa de su título de la Liga de Campeones, a costa de sus rivales londinenses, que siguen buscando su primer triunfo en la UWCL.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal desde el Emirates Stadium...