Solo las ganadoras de grupo irán directo a la Copa América 2024 en Brasil; el resto deberá jugar la repesca. Como Ucrania e Islandia completan el grupo, el primer puesto probablemente se definirá en los dos duelos entre Inglaterra y España. En el primer duelo las Lionesses se adelantaron rápido: Hemp improvisó y, con una acrobacia, batió a Cata Coll y Alexia Putellas. A los tres minutos, el gol más tempranero del equipo de Sarina Wiegman en el nuevo Wembley.

Inglaterra pudo ampliar la ventaja: Lauren James remató por encima del larguero tras dejar atrás a Ona Batlle y Hemp golpeó un poste tras un taconazo de Lucy Bronze, mientras España tardaba en reaccionar. Las campeonas del mundo, sin Aitana Bonmati —lesionada desde noviembre—, tardaron en reaccionar pese a contar con Alexia Putellas y Mariona Caldentey, aunque la sólida defensa inglesa, ya sin su capitana Leah Williamson, también mereció elogios.

Tras el descanso el partido se abrió: Olga Carmona y Vicky López acertaron los postes, mientras Lucía Kendall remató alto y Alessia Russo falló ante la portera. España buscó el empate al final. Sin embargo, Inglaterra aguantó y Hannah Hampton salvó el 1-0 con una atajada decisiva en el último minuto ante Edna Imade.

El partido acabó con la portería a cero y una victoria clave para las Lionesses, que ahora tienen tres puntos de ventaja en la cima del grupo. Quedan tres jornadas, entre ellas el duelo en España, pero el equipo de Wiegman llega al ecuador de la fase de clasificación en una posición ideal para sellar su billete para el Mundial del próximo verano.

GOAL puntúa a las jugadoras de Inglaterra en Wembley...