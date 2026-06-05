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Lucy Bronze England Women HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Valoraciones de las jugadoras de Inglaterra ante España: ¡un mínimo histórico! Las «Leonas» sufren su peor derrota con Sarina Wiegman y pierden el liderato rumbo al Mundial

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Inglaterra
World Cup Qualification UEFA
H. Hampton
A. Greenwood
España vs Inglaterra
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Inglaterra podría quedar fuera del Mundial femenino tras perder 4-0 con España. Es la peor derrota de las «Leonas» bajo Sarina Wiegman y deja a «La Roja» cerca de la única plaza directa del grupo. Inglaterra viajó a Mallorca sabiendo que un empate bastaba para asegurar su plaza en el torneo de Brasil el próximo verano, pero los goles de Patri Guijarro, Alexia Putellas y Claudia Pina situaron a las anfitrionas por encima en la tabla a falta de una jornada.

Inglaterra, que llegaba con pleno de victorias en la fase de clasificación —incluido el 1-0 a España en Wembley en abril—, empezó bien. La Roja creó peligro pronto: centro de Putellas y remate de Imade que exigió a Hannah Hampton. Poco después, Keira Walsh respondió con un disparo desde la frontal que rozó el larguero de Cata Coll. Todo cambió cuando Guijarro rompió el partido.

Tras un ingenioso túnel a Georgia Stanway y aprovechar el espacio que dejó el centro del campo inglés, Guijarro tuvo tiempo para elegir ángulo y batir a Hampton desde lejos, con ligero desvío. A partir de ahí, las Lionesses parecieron descuidadas y desorganizadas, y España abrió su defensa a su antojo, aunque en varias ocasiones sus rivales se salvaron por un mal último pase. Inglaterra no aprovechó esa fortuna: Alex Greenwood se posicionó mal, dejando a Putellas en posición legal, y Hampton no logró detener el disparo de la centrocampista, aunque lo rozó, así que las anfitrionas duplicaron su ventaja.

Ese tanto era clave para las campeonas del mundo, pues eliminaba cualquier opción de desempate a favor de Inglaterra, ya que las Lionesses solo habían marcado una vez en Wembley. Aunque eso liberaba al equipo de Wiegman para ir a por todas en la segunda parte, España no lo permitió. Las visitantes siguieron presionando y, antes de la hora de juego, el marcador era de 3-0: una heroica acción de Lucy Bronze se topó con la indecisión de Greenwood y Putellas marcó su segundo tanto.

Antes del final, Pina, recién ingresada, marcó el cuarto y selló la peor derrota de las Lionesses en la era Wiegman. Era la primera vez que Inglaterra encajaba una derrota tan amplia con Wiegman, quien asumió el cargo en septiembre de 2021, y la peor desde el 6-2 ante Alemania en la final del Europeo 2009. Este resultado obliga a las subcampeonas del mundo a pasar por la repesca para el Mundial 2027, salvo sorpresa en el Islandia-España del martes.

GOAL puntúa a las jugadoras de Inglaterra desde el Estadi Municipal de Son Moix...

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (3/10):

    Hizo una gran parada inicial a Imade, pero luego estuvo por debajo de su nivel: no detuvo el disparo de Putellas y le faltó precisión en la distribución.

    Lucy Bronze (4/10):

    Perdió un balón en zona de riesgo antes del primer gol de Guijarro. En la segunda parte realizó un bloqueo sobre la línea, aunque inútil, pues Putellas acabó marcando. Sufrió durante todo el partido.

    Lotte Wubben-Moy (4/10):

    Superada con facilidad por la constante amenaza ofensiva de España y por la incursión de Pina en el cuarto gol.

    Esme Morgan (4/10):

    Al igual que su compañera en el centro de la defensa, no pudo hacer frente a la presión constante.

    Alex Greenwood (3/10):

    Demasiado atrás en el segundo gol, dejando a Putellas en posición legal, y sin controlar el balón suelto antes del tercero.

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  • Keira Walsh England Women 2026Getty Images

    Centro del campo

    Keira Walsh (4/10):

    Debió presionar más a Guijarro en la jugada del primer gol. Fue de lo mejor de Inglaterra con balón, pero el listón era bajo.

    Georgia Stanway (4/10):

    Fue la que más se acercó al gol con un disparo ligeramente desviado cuando ya perdían 2-0. Poco más.

    Ella Toone (4/10):

    Otra que no logró controlar el balón ni influir en el partido en una noche difícil.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Ataque

    Lauren Hemp (5/10):

    La más destacada de Inglaterra; su juego directo puso a España a la defensiva, aunque sin graves problemas.

    Alessia Russo (4/10):

    No recibió ningún pase en toda la noche.

    Lauren James (5/10):

    Realizó un buen trabajo defensivo que frenó a España en ocasiones y dio pases que crearon oportunidades. Tuvo mala suerte al perder el equilibrio sobre las vallas publicitarias al retroceder para el tercer gol de España.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    Suplentes y entrenador

    Beth Mead (5/10):

    Salió a media hora del final, se colocó en buenas posiciones y recibió en zonas interesantes, pero le faltó convicción para aprovechar las ocasiones.

    Chloe Kelly (4/10):

    No dejó huella, lo que no sorprendió dada su condición al ingresar.

    Jess Carter (N/A):

    Salió en los últimos minutos.

    Niamh Charles (X/10):

    Otra suplente de última hora.

    Sarina Wiegman (3/10):

    Prefirió a Toone en el medio, pese al buen partido de ida de Kendall, pero la jugadora no aportó. Tardó en mover el banquillo y quizá se lamente haber dejado a Aggie Beever-Jones fuera, pues al final Inglaterra necesitó todas sus opciones ofensivas.

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