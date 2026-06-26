INGLEWOOD, California — La selección masculina de fútbol de Estados Unidos estuvo a segundos de cerrar una fase de grupos perfecta, sin derrotas y con un histórico triplete de victorias. Pero, con el reloj agotándose y un jugador clave lesionado, Turquía marcó el 3-2 en el último suspiro.

El resultado apenas importó: Estados Unidos lideró el grupo y Turquía regresó a casa. Sin embargo, los turcos se van más contentos, mientras los estadounidenses avanzan a la siguiente ronda con el ánimo ligeramente mermado tras ceder el empate en el último suspiro.

Tras 62 remates sin gol en el torneo, Turquía aprovechó sus ocasiones ante un once estadounidense muy renovado. El equipo de las barras y estrellas nunca se rindió: marcó primero, remontó y estuvo cerca de llevarse un buen resultado.

En los primeros minutos, con nueve cambios en el once, Estados Unidos pareció encaminarse a una nueva goleada. Auston Trusty marcó a los tres minutos tras una asistencia de Sebastian Berhalter en un córner.

Turquía respondió con dos golpes: Arda Güler aprovechó un despiste a los 10 minutos y, en el 31, Orkan Kokcu marcó tras otra avalancha turca.

En la segunda parte, un gol de Berhalter en el 49 igualó el marcador y poco después entró Pulisic. Pulisic generó varias ocasiones, pero ninguna entró. Esa falta de puntería terminó pesando. Con Trusty lesionado, Kaan Ayhan apareció en el 96 para romper los corazones estadounidenses.

Pese al golpe, el técnico Mauricio Pochettino valorará el esfuerzo y, aunque no alcanzó para mantener la racha invicta, el balance global no será negativo.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección estadounidense de Los Ángeles...