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Ryan Tolmich

Traducido por

Valoraciones de la selección masculina de EE. UU. ante Turquía: Christian Pulisic regresa, Sebastian Berhalter y Auston Trusty destacan, pero un gol en los últimos minutos arruina el inicio perfecto

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Turquía vs USA
Turquía

Christian Pulisic volvió de su lesión y Sebastian Berhalter destacó, pero una selección estadounidense con muchos cambios en el once encajó un gol en el descuento, acabando con el inicio perfecto de Turquía en el Mundial.

INGLEWOOD, California — La selección masculina de fútbol de Estados Unidos estuvo a segundos de cerrar una fase de grupos perfecta, sin derrotas y con un histórico triplete de victorias. Pero, con el reloj agotándose y un jugador clave lesionado, Turquía marcó el 3-2 en el último suspiro.

El resultado apenas importó: Estados Unidos lideró el grupo y Turquía regresó a casa. Sin embargo, los turcos se van más contentos, mientras los estadounidenses avanzan a la siguiente ronda con el ánimo ligeramente mermado tras ceder el empate en el último suspiro.

Tras 62 remates sin gol en el torneo, Turquía aprovechó sus ocasiones ante un once estadounidense muy renovado. El equipo de las barras y estrellas nunca se rindió: marcó primero, remontó y estuvo cerca de llevarse un buen resultado.

En los primeros minutos, con nueve cambios en el once, Estados Unidos pareció encaminarse a una nueva goleada. Auston Trusty marcó a los tres minutos tras una asistencia de Sebastian Berhalter en un córner.

Turquía respondió con dos golpes: Arda Güler aprovechó un despiste a los 10 minutos y, en el 31, Orkan Kokcu marcó tras otra avalancha turca.

En la segunda parte, un gol de Berhalter en el 49 igualó el marcador y poco después entró Pulisic. Pulisic generó varias ocasiones, pero ninguna entró. Esa falta de puntería terminó pesando. Con Trusty lesionado, Kaan Ayhan apareció en el 96 para romper los corazones estadounidenses.

Pese al golpe, el técnico Mauricio Pochettino valorará el esfuerzo y, aunque no alcanzó para mantener la racha invicta, el balance global no será negativo.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección estadounidense de Los Ángeles...

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    Portero y defensa

    Matt Turner (6/10):

    La defensa le abandonó en los dos goles, únicos remates turcos en la primera parte. En la segunda, salió valiente para detener una ocasión rival.

    Auston Trusty (7/10):

    Llevaba años luchando por una oportunidad con Estados Unidos y, el jueves, la aprovechó al máximo; incluso pudo marcar más. Defensivamente sufrió como lateral izquierdo. Ojalá su lesión final no sea grave.

    Mark McKenzie (5/10):

    Le pillaron con facilidad en el pase que originó el primer gol y luego le anularon uno. Tras ese tropiezo, se recuperó y se metió de nuevo en el partido.

    Miles Robinson (5/10):

    Responsable en el segundo gol de Turquía al intentar un control en vez de bloquear con el cuerpo; aún así, sumó varios despejes.

    Joe Scally (6/10):

    El segundo gol llegó por su banda, pero hizo lo que pudo ante la superioridad numérica de Turquía.

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    Centro del campo

    Sebastián Berhalter (9/10):

    Impresionante en jugadas a balón parado, como siempre, lo que le valió una asistencia en el primer gol. Después marcó él mismo con un disparo espectacular. Entre medias, fue el centrocampista de la selección estadounidense con mayor responsabilidad defensiva. En general, un partido magnífico.

    Weston McKennie (7/10):

    Mantuvo el nivel de los dos primeros partidos; su buen trabajo explica en parte el gran inicio de torneo de Estados Unidos.

    Gio Reyna (5/10):

    Realizó muchos pases, pero sin peligro. Mantuvo el ritmo, pero faltó la creatividad habitual.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Tim Weah (4/10):

    Le costó más de lo habitual: se quedó fuera de juego varias veces y no logró superar a su marcador en la banda izquierda, posición en la que no se siente cómodo.

    Brenden Aaronson (6/10):

    Tuvo una ocasión clara en la segunda parte que mandó fuera. Se mostró activo en el último tercio, pero le faltó el toque decisivo.

    Ricardo Pepi (5/10):

    Poco participativo; los centrales turcos le negaron el espacio.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Christian Pulisic (8/10):

    Demostró su calidad desde el primer momento. Le pararon un disparo, golpeó el poste y falló otra ocasión por poco. No fue su mejor partido, pero le dio vida al encuentro.

    Alex Zendejas (6/10):

    Participó en una jugada peligrosa, anulada por fuera de juego.

    Alex Freeman (6/10):

    Intervino en algunos momentos por la banda derecha.

    Sergino Dest (N/A):

    Apenas tocó el balón.

    Malik Tillman (N/A):

    Jugó solo unos minutos al final, cuando Estados Unidos buscaba el gol de la victoria.

    Mauricio Pochettino (8/10):

    No ganó, pero le gustará el rendimiento de su equipo: se adelantó y remontó. Hay motivos para el optimismo en la selección estadounidense.

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