INGLEWOOD, California — La selección masculina de fútbol de Estados Unidos estuvo a punto de cerrar una fase de grupos perfecta. Con un jugador clave lesionado y el reloj a punto de acabarse, Turquía marcó el 3-2 final.

El resultado fue casi irrelevante: Estados Unidos ganó el grupo y Turquía regresa a casa. Sin embargo, los turcos se van algo más contentos, mientras los estadounidenses avanzan a las eliminatorias con el ánimo ligeramente mermado tras dejar escapar el empate en el último pase.

Tras no marcar en sus primeros 62 tiros del torneo, Turquía aprovechó sus ocasiones ante un once estadounidense muy renovado. El equipo de las barras y las estrellas no se amedrentó: abrió el marcador, remontó y estuvo cerca de llevarse un buen resultado.

En los primeros minutos, con nueve titulares nuevos, el equipo estadounidense parecía encaminado a una nueva goleada. Auston Trusty marcó a los tres minutos tras un saque de esquina de Sebastian Berhalter y celebró con el banquillo.

Turquía respondió con dos golpes. El primero lo asestó su estrella, Arda Güler, que aprovechó un despiste defensivo a los 10 minutos. Luego, en el 31, la zaga estadounidense volvió a ceder ante una avalancha turca y Orkan Kokcu marcó con facilidad.

En la segunda parte, un gol de Berhalter en el 49 igualó el marcador y, poco después, entró Pulisic. Pulisic, recién recuperado de una lesión, generó varias ocasiones, pero ninguna entró. Al final, eso les costó caro. Con Trusty cojeando por un aparente esguince, Kaan Ayhan apareció en el 96’ para marcar y romper los corazones estadounidenses.

Pese al golpe, el técnico Mauricio Pochettino valorará el esfuerzo y, en conjunto, no estará descontento. Al final, no bastó para mantener la racha invicta.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección estadounidense de Los Ángeles...