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Ryan Tolmich

Traducido por

Valoraciones de la selección masculina de EE. UU. ante Turquía: Christian Pulisic regresa, Sebastian Berhalter y Auston Trusty brillan, pero un gol en los últimos minutos frustra el inicio perfecto

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Turquía vs USA
Turquía

Christian Pulisic regresó de su lesión y Sebastian Berhalter destacó, pero una selección estadounidense con muchos cambios en el once inicial encajó un gol en el tiempo de descuento, lo que puso fin al inicio perfecto de Turquía en el Mundial.

INGLEWOOD, California — La selección masculina de fútbol de Estados Unidos estuvo a punto de cerrar una fase de grupos perfecta. Con un jugador clave lesionado y el reloj a punto de acabarse, Turquía marcó el 3-2 final.

El resultado fue casi irrelevante: Estados Unidos ganó el grupo y Turquía regresa a casa. Sin embargo, los turcos se van algo más contentos, mientras los estadounidenses avanzan a las eliminatorias con el ánimo ligeramente mermado tras dejar escapar el empate en el último pase.

Tras no marcar en sus primeros 62 tiros del torneo, Turquía aprovechó sus ocasiones ante un once estadounidense muy renovado. El equipo de las barras y las estrellas no se amedrentó: abrió el marcador, remontó y estuvo cerca de llevarse un buen resultado.

En los primeros minutos, con nueve titulares nuevos, el equipo estadounidense parecía encaminado a una nueva goleada. Auston Trusty marcó a los tres minutos tras un saque de esquina de Sebastian Berhalter y celebró con el banquillo.

Turquía respondió con dos golpes. El primero lo asestó su estrella, Arda Güler, que aprovechó un despiste defensivo a los 10 minutos. Luego, en el 31, la zaga estadounidense volvió a ceder ante una avalancha turca y Orkan Kokcu marcó con facilidad.

En la segunda parte, un gol de Berhalter en el 49 igualó el marcador y, poco después, entró Pulisic. Pulisic, recién recuperado de una lesión, generó varias ocasiones, pero ninguna entró. Al final, eso les costó caro. Con Trusty cojeando por un aparente esguince, Kaan Ayhan apareció en el 96’ para marcar y romper los corazones estadounidenses.

Pese al golpe, el técnico Mauricio Pochettino valorará el esfuerzo y, en conjunto, no estará descontento. Al final, no bastó para mantener la racha invicta.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección estadounidense de Los Ángeles...

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    Portero y defensa

    Matt Turner (6/10):

    La defensa le abandonó en los dos goles, únicos disparos a puerta de Turquía en la primera parte. En la segunda salió para evitar una ocasión rival.

    Auston Trusty (7/10):

    Aprovechó su oportunidad y creó peligro, aunque sufrió atrás como lateral izquierdo. Ojalá su lesión no sea grave.

    Mark McKenzie (5/10):

    Le pillaron con facilidad en el pase que originó el primer gol y luego le anularon un tanto. Tras ese tropiezo, se recuperó.

    Miles Robinson (5/10):

    Fue uno de los responsables del segundo gol de Turquía al complicarse con un control en vez de bloquear el balón, aunque realizó varios despejes.

    Joe Scally (6/10):

    El segundo gol llegó por su banda, pero hizo lo que pudo ante la superioridad numérica de Turquía.

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    Centro del campo

    Sebastian Berhalter (9/10):

    Impresionante en las jugadas a balón parado, como siempre, lo que le valió una asistencia en el primer gol. Después marcó su propio gol con un disparo espectacular. Entre medias, fue el centrocampista de la selección estadounidense con mayor responsabilidad defensiva. En general, un partido espectacular.

    Weston McKennie (7/10):

    Más de lo mismo que hemos visto en los dos primeros partidos. McKennie hace muchas cosas bien y eso explica en gran medida el buen inicio de Estados Unidos en el torneo.

    Gio Reyna (5/10):

    Realizó muchos pases, pero sin peligro. Mantuvo el ritmo, pero le faltó la creatividad habitual con la camiseta de Estados Unidos.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Tim Weah (4/10):

    Le costó mucho, más de lo habitual. Se quedó fuera de juego varias veces y no logró superar a su marcador. No funcionó en la banda izquierda, poco habitual para él.

    Brenden Aaronson (6/10):

    Tuvo una ocasión clara en la segunda parte que envió fuera. Se mostró activo en el último tercio, pero sin el toque decisivo.

    Ricardo Pepi (5/10):

    Poco participativo; los centrales turcos le negaron el espacio.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Christian Pulisic (8/10):

    Demostró su calidad desde el primer momento. Le pararon un disparo, dio en el poste y tuvo una ocasión que se fue por muy poco. No fue su mejor partido, porque, de ser así, alguna de esas ocasiones habría entrado, pero no se puede negar que le dio vida al partido.

    Alex Zendejas (6/10):

    Participó en una jugada peligrosa, pero el árbitro la anuló por fuera de juego.

    Alex Freeman (6/10):

    Intervino en momentos clave por la banda derecha.

    Sergino Dest (N/A):

    Apenas tocó el balón.

    Malik Tillman (N/A):

    Entró solo al final, cuando Estados Unidos buscaba el gol de la victoria.

    Mauricio Pochettino (8/10):

    No ganó, pero se irá satisfecho: su equipo supo adelantarse y remontar. Hay motivos para el optimismo en la selección estadounidense.

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