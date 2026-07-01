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Tom Maston

Traducido por

Valoraciones de Inglaterra vs. R. D. del Congo: ¡Harry Kane rescata a los Tres Leones! El «Capitán Fantástico» y el «suplente estrella» Anthony Gordon lideran la reacción tras el fracaso mundialista

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Inglaterra
H. Kane
World Cup
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Inglaterra vs RD Congo

Inglaterra remontó y se clasificó a octavos del Mundial gracias a un doblete de Harry Kane en la segunda parte, que dio la victoria 2-1 sobre la República Democrática del Congo el miércoles. Los Tres Leones jugaron mal largos tramos del partido en Atlanta, pero los goles de Kane, ambos asistidos por el suplente Anthony Gordon, les valieron el pase a la eliminatoria del domingo contra México, uno de los anfitriones.

Inglaterra se quedó 0-1 en el 7' tras un gol de Brian Cipenga a pase de Aaron Wan-Bissaka. El equipo de Thomas Tuchel, aturdido, no reaccionó hasta el 30', con un cabezazo de Jude Bellingham que detuvo Lionel Mpasi.

Aaron Wan-Bissaka despejó sobre la línea un remate de Marcus Rashford, pero Inglaterra sufrió cuando Yoane Wissa estrelló el balón en el poste tras un centro del mismo Wan-Bissaka.

Al final de la primera parte Kane reclamó penalti tras una entrada de Mpasi, pero el árbitro lo desestimó y el portero congoleño realizó dos grandes paradas a Bellingham y Kane para mantener la ventaja al descanso.

Inglaterra insistió: Rashford disparó al lateral de la red y Mpasi volvió a detener un remate de Bellingham. Finalmente, Kane igualó al rematar de cabeza un centro de Gordon.

A cuatro minutos del final, Gordon recuperó tras otro disparo de Bellingham y Kane, con un remate desde el borde del área, selló la remontada.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Atlanta...

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Jordan Pickford (3/10):

    No debería haber encajado el gol de Cipenga por su palo corto. Luego apenas tuvo trabajo y no pudo redimirse.

    Djed Spence (5/10):

    El resto del equipo le dejó en evidencia en el gol de la República Democrática del Congo, y tampoco convenció en sus intervenciones defensivas.

    Ezri Konsa (4/10):

    Su mala decisión de seguir a Wissa dejó un hueco a su espalda que la República Democrática del Congo aprovechó para marcar. No se mostró seguro en la mayoría de sus acciones sin balón.

    Marc Guehi (5/10):

    Movió bien el balón en defensa, pero sin gran impacto.

    Nico O'Reilly (4/10):

    Siguió inseguro atrás y aportó poco en ataque.

    • Anuncios
  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Elliot Anderson (4/10):

    El partido pasó de largo: apenas aportó con o sin balón.

    Declan Rice (5/10):

    Mostró empuje en la primera parte en el centro del campo y, luego, desde el lateral derecho en el último tramo, aunque sus lanzamientos a balón parado fueron inusualmente flojos.

    Jude Bellingham (7/10):

    De nuevo, fue el más peligroso de Inglaterra y solo Mpasi, con cuatro excelentes paradas, evitó su gol.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Noni Madueke (3/10):

    Su falta de cobertura defensiva permitió que Cipenga dispusiera de un amplio espacio para marcar el gol, y no logró resarcirse a partir de ahí. Realizó un par de regates peligrosos y uno o dos centros decentes, pero en demasiadas ocasiones se dio la vuelta o envió un pase pésimo al área.

    Harry Kane (8/10):

    Sufrió mala suerte al no obtener un penalti y Mpasi le negó un gol en la primera parte. Pese a influir poco por momentos, decidió el partido con un segundo gol de gran definición.

    Marcus Rashford (3/10):

    Su velocidad superó a los defensas en un par de ocasiones, pero su definición, tanto en centros como en disparos, fue pobre. Fue sustituido antes de la hora.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Bukayo Saka (5/10):

    Mejoró ligeramente respecto a Madueke, aunque aún no está al 100 %.

    Anthony Gordon (7/10):

    Marcó la diferencia por la izquierda con dos asistencias a Kane y complicó a Wan-Bissaka.

    Eberechi Eze (5/10):

    Su entrada cambió el partido, aunque no intervino en los goles.

    John Stones (N/A):

    Sustituyó a Rice, con calambres, en el descuento.

    Thomas Tuchel (5/10):

    Su equipo estuvo muy por debajo del nivel requerido durante tres cuartas partes del partido, pero sus cambios fueron decisivos y acabaron dando la vuelta al marcador.

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