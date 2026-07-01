Inglaterra se quedó 0-1 en el 7' tras un gol de Brian Cipenga a pase de Aaron Wan-Bissaka. El equipo de Thomas Tuchel, aturdido, no reaccionó hasta el 30', con un cabezazo de Jude Bellingham que detuvo Lionel Mpasi.

Aaron Wan-Bissaka despejó sobre la línea un remate de Marcus Rashford, pero Inglaterra sufrió cuando Yoane Wissa estrelló el balón en el poste tras un centro del mismo Wan-Bissaka.

Al final de la primera parte Kane reclamó penalti tras una entrada de Mpasi, pero el árbitro lo desestimó y el portero congoleño realizó dos grandes paradas a Bellingham y Kane para mantener la ventaja al descanso.

Inglaterra insistió: Rashford disparó al lateral de la red y Mpasi volvió a detener un remate de Bellingham. Finalmente, Kane igualó al rematar de cabeza un centro de Gordon.

A cuatro minutos del final, Gordon recuperó tras otro disparo de Bellingham y Kane, con un remate desde el borde del área, selló la remontada.

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