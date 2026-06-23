Valoraciones de Inglaterra vs. Ghana: Harry Kane falla, Jude Bellingham y Anthony Gordon luchan, y los «Tres Leones» empatan sin brillo en el Mundial de Boston

Inglaterra dominó la posesión en la primera parte, pero no creó ocasiones claras. Declan Rice lanzó un potente tiro libre que se fue por encima del larguero y a Harry Kane le bloquearon un disparo, pero no lograron realizar ningún tiro a puerta en los primeros 45 minutos.

Tras el descanso, Anthony Gordon y Kane obligaron a Benjamin Asare a realizar dos paradas sencillas, pero los Tres Leones siguieron sin mostrar claridad, aunque entraron Bukayo Saka y Morgan Rogers.

En los últimos cinco minutos Asare detuvo un disparo de Saka, Nico O’Reilly cabeceó al larguero y Kane envió el rebote por encima del travesaño.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Boston...