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England Ratings GFXGOAL
Tom Maston

Traducido por

Valoraciones de Inglaterra ante Croacia: la brillantez de Jude Bellingham impulsa a los Tres Leones en su debut mundialista, mientras Harry Kane inicia su lucha por la Bota de Oro con un doblete; aún así, la defensa endeble preocupa a Thomas Tuchel

Player ratings
Inglaterra
J. Bellingham
H. Kane
World Cup
FEATURES
Inglaterra vs Croacia

Inglaterra comenzó el Mundial 2026 venciendo a Croacia 4-2 en el Grupo L. Harry Kane marcó dos veces en la primera parte, pero Croacia empató en ambas ocasiones. Al inicio del segundo tiempo, Jude Bellingham anotó un brillante gol en solitario y, cerca del final, Marcus Rashford sentenció el partido.

Inglaterra comenzó de forma ideal: penalti por falta de Luka Modric a Noni Madueke. Dominik Livakovic detuvo el primer lanzamiento de Kane, pero el árbitro ordenó repetirlo y el delantero del Bayern de Múnich marcó en el segundo intento.

Después, Inglaterra dominó sin generar peligro y lo pagó: a los 39’, Martin Baturina lanzó un potente disparo desde 20 yardas que superó a Pickford y se coló por la escuadra. Pero el empate duró solo seis minutos: Kane cabeceó un córner de Rice y devolvió la ventaja a los ingleses.

Croacia no se rindió y, en la última jugada del primer tiempo, Petar Musa empató con una volea controlada. Pero dos minutos después del descanso Bellingham recibió de Elliot Anderson, entró al área y batió a Livakovic por bajo.

Las palabras de Tuchel surtieron efecto: Bellingham y Rice exigieron a Livakovic, que también detuvo un cabezazo de O’Reilly y el posterior remate de Gordon.

Kane volvió a toparse con Livakovic, y en la otra área Pickford repelió un intento de Pasalic. Finalmente, Rashford cerró la cuenta con un tiro raso, tras asistencia de Bukayo Saka.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Dallas...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Jordan Pickford (5/10):

    Podría haber evitado el gol de Baturina, aunque luego salvó un disparo de Pasalic. Sus pases fueron irregulares.

    Reece James (5/10):

    Metió un par de centros decentes, pero apenas participó en el último tercio. Firme atrás, aunque se perdió en el segundo gol croata.

    Ezri Konsa (5/10):

    Pareció incómodo y se desbordó con el pase de Pasalic antes del gol de Musa; podría tener que luchar por su puesto.

    John Stones (5/10):

    Sorprendentemente colocado como central izquierdo, el jugador del Manchester City mostró dudas con el balón y se vio superado con facilidad antes del remate de Baturina. No fue lo que Inglaterra esperaba de su veterano defensa.

    Nico O’Reilly (4/10):

    Pareció intimidado y perdió el balón en zonas de riesgo. Marró dos cabezazos en corners; en el segundo, Livakovic salvó.

    • Anuncios
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Elliot Anderson (6/10):

    Perdió algún control, aunque brilló en la posesión. Su pase al segundo palo permitió a Bellingham marcar y poner a Inglaterra 3-2.

    Declan Rice (7/10):

    Su lanzamiento a balón parado propició el segundo gol de Kane y bien podría haber sumado un par de asistencias más para O'Reilly en la segunda parte. Creció con el partido, así que sorprende que fuera sustituido tras la pausa de hidratación.

    Jude Bellingham (8/10):

    Muy activo en la recuperación, aunque falló en la jugada previa al gol de Baturina. Sus regates desequilibrantes aportaron peligro y cumplió al inicio del segundo tiempo.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Noni Madueke (8/10):

    Se adentró en el área, forzó el penalti y fue la principal amenaza inglesa en la primera parte. Sus regates directos y sus centros inquietaron a Gvardiol.

    Harry Kane (8/10):

    Falló su primer penalti, pero luego marcó de potente cabezazo. A veces falló en la presión, aunque apenas erró en lo demás.

    Anthony Gordon (5/10):

    Presionó sin descanso, pero no aportó nada relevante con la pelota. Fue sustituido por Rashford en la segunda parte.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Morgan Rogers (6/10):

    Realizó un par de regates peligrosos tras sustituir a Rice.

    Marcus Rashford (7/10):

    Su remate certero sentenció la victoria de los Tres Leones.

    Bukayo Saka (7/10):

    Inició una jugada brillante y asistió a Rashford en el cuarto gol.

    Djed Spence (6/10):

    Estuvo a punto de marcar tras reemplazar a Bellingham.

    Marc Guehi (N/A):

    Sustituyó a Stones en los últimos minutos.

    Thomas Tuchel (7/10):

    Debe replantear la defensa, pero sus indicaciones en el descanso cambiaron el partido y sus cambios, una vez adaptados, funcionaron.

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