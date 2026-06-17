Inglaterra comenzó con ventaja tras un penalti de Luka Modric sobre Noni Madueke. Dominik Livakovic detuvo el primer lanzamiento de Kane, pero el árbitro ordenó repetirlo y el delantero del Bayern de Múnich marcó en el segundo intento.

Después, Inglaterra dominó sin generar peligro y lo pagó: a los 38′, Martin Baturina lanzó un potente disparo desde 20 yardas que batió a Pickford. Pero el empate duró seis minutos: Kane cabeceó un córner de Rice y devolvió la ventaja a los ingleses.

Pero Croacia no se rindió y, en la última jugada del primer tiempo, Petar Musa empató con una volea controlada. A los dos minutos de la reanudación Inglaterra volvió a adelantarse: Bellingham recibió de Elliot Anderson, entró al área y batió a Livakovic por bajo.

Las palabras de Tuchel surtieron efecto: Bellingham y Rice obligaron a Livakovic a dos buenas paradas, y Nico O’Reilly cabeceó fuera tras un córner. El lateral del City volvió a cabecear, Livakovic detuvo y, en el rebote, repelió el intento de Anthony Gordon.

Kane volvió a toparse con Livakovic, y en la otra área Pickford respondió con una buena parada a Pasalic. Finalmente, Rashford cerró la cuenta con un disparo raso desde la frontal tras asistencia de Saka.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Dallas...