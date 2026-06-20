Valoraciones de Holanda vs. Suecia: Cody Gakpo calla a la afición del Liverpool, y la apuesta de Koeman por Brobbey funciona en una actuación arrolladora... ¡pero Van de Ven no es lateral!

Cody Gakpo brilló para Holanda: asistió a Brian Brobbey en el 1-0 y, tras el 2-0 de Brobbey tras pase de Denzel Dumfries, puso el 3-0 poco después del descanso. Luego marcó el 4-0 con su característico recorte hacia dentro y disparo con la derecha. Dumfries luego asistió a Gakpo para el 3-0 justo después del descanso, y el mejor jugador holandés del Mundial 2022 volvió a anotar en el 54 tras recortar hacia adentro con la derecha.

Crysencio Summerville, que entró por Brobbey y fue decisivo, redondeó la goleada. La victoria deja a la Orange muy cerca de ganar el grupo si vence a Túnez en la última jornada.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores de la selección de los Países Bajos que saltaron al campo en Texas...