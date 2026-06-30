Valoraciones de Francia vs. Suecia: ¡Michael Olise, eres un genio! Su magistral actuación en el centro del campo impulsa a los Bleus a los octavos de final del Mundial, mientras Kylian Mbappé iguala a Lionel Messi

Francia tardó en arrancar, pero el equipo de Didier Deschamps generó varias ocasiones en la primera parte, y esa presión acabó en el primer gol.

Barcola culminó una larga carrera con un disparo por encima del larguero, y poco después Mbappé vio anulado un gol por un fuera de juego muy ajustado. A continuación, Adrien Rabiot rozó el gol en dos ocasiones, y entre ambas el jugador del Real Madrid, con todo el espacio del mundo en el área, estrelló el balón en el poste.

Olise despertó cerca de la media hora y estuvo a punto de anotar un gol histórico: su chilena impactó el poste. Dembélé no pudo aprovechar el rebote.

El extremo del Bayern Munich probó con un disparo envenenado que obligó al portero sueco a lucirse. En el córner posterior, Francia por fin abrió el marcador: Mbappé culminó una jugada ensayada con Olise y Dembélé, se deshizo de Gyökeres y batió al guardameta al segundo palo.

Poco después del descanso llegó el 2-0: Olise filtró un pase entre las piernas de un defensa y Barcola lo empujó a la red. El ex del Palace buscó su gol con un nuevo disparo que el portero desvió y otro raso que detuvo minutos después.

Finalmente, otro pase filtrado suyo permitió a Mbappé cerrar el encuentro a quince minutos del final. Francia se medirá a Paraguay en octavos.

GOAL puntúa a los jugadores de Francia desde Nueva Jersey...