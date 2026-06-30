Francia tardó en arrancar, pero el equipo de Didier Deschamps generó varias ocasiones en la primera parte, y esa presión acabó en el primer gol.

Barcola disparó alto tras una larga carrera y, poco después, anularon un gol a Mbappé por fuera de juego milimétrico. Adrien Rabiot falló en dos ocasiones, y entre ambas el jugador del Real Madrid, con todo el espacio del mundo en el área, estrelló el balón en el poste.

Olise despertó cerca de la media hora y estuvo a punto de anotar un gol antológico: su chilena impactó el poste. Dembélé no pudo aprovechar el rebote.

El extremo del Bayern de Múnich probó con un disparo con efecto que obligó al portero sueco a intervenir desde el borde del área. En el córner posterior, Francia rompió el empate: Mbappé culminó una jugada a balón parado con Olise y Dembélé, se deshizo de Gyökeres y lanzó un disparo imparable al segundo palo.

Poco después del descanso llegó el 2-0: Olise filtró un pase entre las piernas de un defensa y Barcola lo empujó a la red. El ex del Palace buscó su gol con un nuevo disparo que exigió otra buena parada, y más tarde su remate raso fue atrapado.

Finalmente, otro pase filtrado suyo permitió a Mbappé cerrar el encuentro a quince minutos del final. Francia se medirá a Paraguay en octavos.

GOAL puntúa a los jugadores de Francia desde Nueva Jersey...