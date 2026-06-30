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France GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Valoraciones de Francia vs. Suecia: ¡Michael Olise, eres un genio! Su brillante actuación en el medio campo lleva a los Bleus a los octavos del Mundial, mientras Kylian Mbappé iguala a Lionel Messi

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Francia vs Suecia

Francia se clasificó con facilidad para los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Suecia el martes, gracias a una actuación magistral de Michael Olise. La estrella del Bayern de Múnich lo hizo todo, mientras que un doblete de Kylian Mbappé y un gol de Bradley Barcola aseguraron el pase de Les Bleus.

Francia tardó en arrancar, pero el equipo de Didier Deschamps generó varias ocasiones en la primera parte, y esa presión acabó en el primer gol.

Barcola disparó alto tras una larga carrera y, poco después, anularon un gol a Mbappé por fuera de juego milimétrico. Adrien Rabiot falló en dos ocasiones, y entre ambas el jugador del Real Madrid, con todo el espacio del mundo en el área, estrelló el balón en el poste.

Olise despertó cerca de la media hora y estuvo a punto de anotar un gol antológico: su chilena impactó el poste. Dembélé no pudo aprovechar el rebote.

El extremo del Bayern de Múnich probó con un disparo con efecto que obligó al portero sueco a intervenir desde el borde del área. En el córner posterior, Francia rompió el empate: Mbappé culminó una jugada a balón parado con Olise y Dembélé, se deshizo de Gyökeres y lanzó un disparo imparable al segundo palo.

Poco después del descanso llegó el 2-0: Olise filtró un pase entre las piernas de un defensa y Barcola lo empujó a la red. El ex del Palace buscó su gol con un nuevo disparo que exigió otra buena parada, y más tarde su remate raso fue atrapado.

Finalmente, otro pase filtrado suyo permitió a Mbappé cerrar el encuentro a quince minutos del final. Francia se medirá a Paraguay en octavos.

GOAL puntúa a los jugadores de Francia desde Nueva Jersey...

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Portero y defensa

    Mike Maignan (6/10):

    Poco trabajo pese al talento ofensivo de Suecia.

    Jules Koundé (7/10):

    Se proyectó con acierto al ataque y mereció una asistencia, aunque Mbappé estrelló el balón en el poste.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Alexander Isak lo complicó en las pocas veces que Suecia llegó al área.

    William Saliba (6/10):

    Mantuvo un duelo físico con su compañero en el Arsenal, Viktor Gyökeres.

    Lucas Digne (7/10):

    Se proyectó con acierto y probó un buen disparo a puerta.

    • Anuncios
  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Poco influyente, aunque cubrió mucho terreno y mostró solidez.

    Adrien Rabiot (7/10):

    Apoyó el ataque y estuvo a punto de marcar en dos ocasiones con buenos disparos. Siempre buscó el juego hacia delante.

    Michael Olise (9/10):

    Se movió con peligro, rozó el gol en varias ocasiones y casi marcó un tanto histórico con una chilena espectacular. Asistió a Barcola y a Mbappé.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Ataque

    Ousmane Dembélé (7/10):

    Asistió el primer gol de Mbappé y generó varias ocasiones, aunque no acertó con el rebote del disparo de Olise.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Le dio al poste, pero pronto se redimió. Marcó el segundo, asistido por Olise, y empató a Messi con seis goles en este Mundial.

    Bradley Barcola (7/10):

    Debería haber marcado tras una carrera en profundidad, pero disparó por encima del larguero. No desperdició su siguiente ocasión y remató a puerta con fuerza.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Suplentes y entrenador

    Desire Doué (6/10):

    Puso a prueba al portero con un potente disparo.

    Malo Gusto (6/10):

    Entró al final para reforzar la defensa y dar descanso a Koundé.

    Theo Hernández (N/A):

    Igual que Gusto, pero en la banda contraria. Se incorporó bien al ataque desde el primer momento.

    Jean-Philippe Mateta (N/A):

    Entró en los últimos minutos por Mbappé.

    Rayan Cherki (N/A):

    Le dio a Olise un merecido descanso.

    Didier Deschamps (8/10):

    De vuelta en el banquillo. Su equipo empieza a dar miedo justo a tiempo.

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