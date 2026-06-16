Valoraciones de Francia vs. Senegal: ¡Kylian Mbappé vuelve a brillar! El capitán hace historia con Les Bleus en la remontada mundialista liderada por Michael Olise

La primera parte, aburrida, tuvo dos claras ocasiones para los menos favoritos. Mbappé perdió el balón en el minuto 25 y, en la contra senegalesa, el disparo de Nicolas Jackson golpeó el poste y se marchó fuera por poco. En el descuento, Ismaila Sarr, desde ocho yardas, remató con el interior por encima del larguero.

Francia reaccionó tras el descanso y, en minutos, Doué, Olise y Mbappé obligaron a intervenir a Mendy. Los Bleus pensaron que tendrían penalti cuando Mané derribó a Mbappé dentro del área poco antes de la hora de juego, pero, de forma insólita, el árbitro mantuvo su decisión de no pitarlo pese a la revisión del VAR.

Sin embargo, el capitán francés no tardó en cobrar venganza: controló un pase preciso de Olise desde la banda y, desde un ángulo cerrado, batió a Mendy de primera. Los Leones de Teranga creyeron responder al instante, pero el potente remate de Jackson fue anulado por fuera de juego.

A ocho del final, el suplente Barcola cabeceó un pase de Rabiot para sentenciar. Luego marcó Mbaye para Senegal y, de inmediato, Mbappé redondeó el 4-1 con un disparo desde 30 yardas que Mendy debió detener.

GOAL valora a los jugadores de Francia en Nueva Jersey...