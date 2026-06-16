Valoraciones de Francia vs. Senegal: ¡Kylian Mbappé se redime! Los Bleus remontan gracias a Michael Olise

La primera parte, aburrida, tuvo dos claras ocasiones para Senegal. En el 25’, Mbappé perdió el balón y, tras un contraataque, Nicolas Jackson disparó al poste. En el descuento, Ismaila Sarr, desde ocho yardas, remató por encima del larguero.

Francia reaccionó en la segunda parte y, en pocos minutos, Doué, Olise y Mbappé obligaron a intervenir a Mendy. Los Bleus pensaron que tendrían penalti cuando Mané derribó a Mbappé dentro del área poco antes de la hora de juego, pero, de forma insólita, el árbitro mantuvo su decisión inicial tras revisar el VAR y consultar el monitor.

Sin embargo, el capitán francés no esperó mucho: controló un pase preciso de Olise y, desde un ángulo cerrado, batió a Mendy. Los Leones de Teranga creyeron responder al instante, pero el potente remate de Jackson fue anulado por fuera de juego.

A ocho del final, el suplente Barcola, asistido por Rabiot, sentenció con un toque suave. Mbaye recortó para Senegal y, acto seguido, Mbappé redondeó la goleada con un disparo desde 30 yardas que Mendy debió detener.

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