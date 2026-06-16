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Valoraciones de Francia vs. Senegal: ¡Kylian Mbappé se redime! Los Bleus remontan gracias a Michael Olise

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Francia vs Senegal

Francia sufrió, pero venció 3-1 a Senegal en su debut mundialista. Los Bleus mejoraron tras un mal primer tiempo y Kylian Mbappé, que había estado flojo, marcó un doblete —uno antes y otro después del gol de Bradley Barcola— y se convirtió en el máximo goleador de la historia de su selección.

La primera parte, aburrida, tuvo dos claras ocasiones para Senegal. En el 25’, Mbappé perdió el balón y, tras un contraataque, Nicolas Jackson disparó al poste. En el descuento, Ismaila Sarr, desde ocho yardas, remató por encima del larguero.

Francia reaccionó en la segunda parte y, en pocos minutos, Doué, Olise y Mbappé obligaron a intervenir a Mendy. Los Bleus pensaron que tendrían penalti cuando Mané derribó a Mbappé dentro del área poco antes de la hora de juego, pero, de forma insólita, el árbitro mantuvo su decisión inicial tras revisar el VAR y consultar el monitor.

Sin embargo, el capitán francés no esperó mucho: controló un pase preciso de Olise y, desde un ángulo cerrado, batió a Mendy. Los Leones de Teranga creyeron responder al instante, pero el potente remate de Jackson fue anulado por fuera de juego.

A ocho del final, el suplente Barcola, asistido por Rabiot, sentenció con un toque suave. Mbaye recortó para Senegal y, acto seguido, Mbappé redondeó la goleada con un disparo desde 30 yardas que Mendy debió detener.

GOAL puntúa a los jugadores de Francia en Nueva Jersey...

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Mike Maignan (6/10):

    Tuvo suerte: el disparo de Jackson rebotó en su pierna, golpeó el poste y se fue fuera. En los últimos instantes casi deja escapar el balón por encima de la línea.

    Jules Koundé (6/10):

    Sadio Mané le creó peligro en ocasiones. Se proyectó bien al ataque y creció con el paso de los minutos.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Realizó buenas intervenciones ante Sarr. Actuación sólida.

    William Saliba (6/10):

    Jugó por la banda izquierda con comodidad y realizó una entrada deslizante clave sobre Sarr.

    Lucas Hernández (6/10):

    Por su banda llegaron muchos ataques de Senegal y se descolocó un par de veces; no mostró su habitual peligro en ataque.

    • Anuncios
  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Siempre disponible y con pases precisos, aunque sin mucha incisividad.

    Adrien Rabiot (7/10):

    Aportó energía con algunas incursiones hacia delante. Gran pase para el gol de Barcola.

    Ousmane Dembélé (6/10):

    Peligroso entre líneas, aunque Francia no logró alimentarlo con frecuencia y su influencia mermó pese a la iniciativa del equipo.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Michael Olise (8/10):

    Empezó discreto, pero cobró vida tras pasar al centro del campo en la segunda parte: falló un gol, asistió a Mbappé y participó en su segundo tanto.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Irregular en la primera parte, mejoró tras el descanso: marcó de penalti, anotó un golazo y ya es el máximo goleador de Francia.

    Desire Doué (6/10):

    Poco incisivo en defensa y sin generar peligro en ataque, aunque tras el descanso fue más peligroso y rozó el gol en dos ocasiones.

  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    Suplentes y entrenador

    Bradley Barcola (7/10):

    Causó sensación de inmediato con una carrera ingeniosa y un remate inteligente por encima del portero.

    Rayan Cherki (N/A):

    Entró demasiado tarde como para crear algo destacable.

    Didier Deschamps (6/10):

    La primera parte preocupa, pero colocar a Olise en el centro fue un acierto. Confía en que lo mejor esté por llegar.

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