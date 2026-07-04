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Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de Francia vs. Paraguay: Kylian Mbappé marca de penalti y empata a Lionel Messi, pero la ofensiva de los Bleus no convence en la sufrida victoria de octavos

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World Cup
Francia
FEATURES
Paraguay vs Francia
Paraguay
D. Deschamps
K. Mbappe
O. Dembele
B. Barcola
M. Olise

Kylian Mbappé marcó de penalti el único gol del partido, y Francia sufrió para eliminar a Paraguay por 1-0 y avanzar a cuartos del Mundial. Los sudamericanos, que habían sorprendido al eliminar a Alemania, complicaron a la potente delantera de Didier Deschamps en Filadelfia.

Francia apenas creó peligro en la primera parte y no abrió el marcador hasta el 70’, cuando Diego Gómez derribó a Doué en el área. Mbappé, sin haber recibido pases de calidad hasta entonces, transformó el penalti y batió la resistencia de Paraguay.

El equipo de Gustavo Alfaro, bien organizado, intentó reaccionar en los últimos 20 minutos, pero nunca pareció poder empatar. A continuación, GOAL puntúa a los jugadores franceses, ya clasificados para los cuartos de final contra Marruecos, pese a su primera decepción del verano.

  • FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRAAFP

    Portero y defensa

    Mike Maignan (6/10):

    El portero del AC Milan tuvo que estar atento para despejar un par de centros al área, pero en general no tuvo mucho trabajo.

    Jules Koundé (6/10):

    Tuvo poco trabajo defensivo y pudo sumarse al ataque.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Cuando Paraguay atacó, el central del Bayern mostró su fuerza y despejó el peligro.

    William Saliba (6/10):

    Tuvo una noche tranquila; cuando intervino, su velocidad le bastó para evitar presión.

    Lucas Digne (6/10):

    Poco aporte ofensivo, aunque atrás fue fiable.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRAAFP

    Centro del campo

    Manu Kone (7/10):

    A pesar de una amarilla por una entrada imprecisa, fue uno de los mejores de Francia y creó una de sus mejores ocasiones, aunque su potente disparo desde lejos lo desvió por encima del larguero Orlando Gill.

    Adrien Rabiot (5/10):

    Se entregó al máximo y recibió un par de golpes duros por ello, pero este fue uno de esos partidos en los que la gente se pregunta qué aporta al equipo.

  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Ousmane Dembélé (5/10):

    Lanzó un par de centros decentes, pero el ganador del Balón de Oro estuvo muy lejos de su nivel habitual.

    Michael Olise (4/10):

    El astro del Bayern de Múnich solo creó una ocasión, ya en el descuento, cuando Paraguay presionaba.

    Bradley Barcola (4/10):

    Peligroso en un par de acciones, el extremo del PSG estuvo discreto la mayor parte del encuentro y fue sustituido por su compañero Desire Doué poco después de la hora de juego.

    Kylian Mbappé (7/10):

    Un partido relativamente discreto hasta que rompió el empate con la máxima sencillez; probablemente pensará que debería haber marcado de nuevo en los últimos segundos. Aun así, vuelve a estar a la par con Lionel Messi, con siete goles, en la carrera por la Bota de Oro.

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  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Desire Doué (7/10):

    Salió en el 61’ y provocó un penalti cinco minutos después. Se muestra optimista de ser titular ante Marruecos.

    Rayan Cherki (N/A):

    Entró por Dembélé a cinco minutos del final.

    Didier Deschamps (6/10):

    Le faltó mordiente al equipo, pero romper la defensa paraguaya no era fácil. Se alegrará de haber evitado el tropiezo, aunque Francia deberá dar lo mejor de sí ante Marruecos. Quizá debería sacar más partido a su banquillo de ahora en adelante.