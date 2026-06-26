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Krishan Davis

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Valoraciones de Francia vs. Noruega: ¡Ousmane Dembélé acapara el protagonismo! La estrella del PSG se adueña del duelo Mundial «Mbappé vs. Haaland» con un hat-trick fulminante

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Francia
Noruega
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FEATURES
Noruega vs Francia
O. Dembele
K. Mbappe

Ousmane Dembélé marcó un magnífico hat-trick en 32 minutos que arrasó a Noruega y aseguró a Francia el primer puesto del Grupo I del Mundial con una victoria por 4-1 el viernes. El partido se decidió en la primera parte, en la que el ganador del Balón de Oro se desató, con la ayuda de Kylian Mbappé.

El seleccionador noruego, Stale Solbakken, rotó mucho pese a poder liderar el grupo y dejó en el banquillo a jugadores clave como Erling Haaland y Martin Odegaard.

Nada más iniciar, los escandinavos perdieron el balón y un disparo de Mbappé lo desvió el portero al larguero. Fue el primer aviso. Francia se adelantó a los seis minutos: Mbappé cedió a Dembélé, que se deshizo de su marcador y batió al guardameta.

Michael Olise probó desde fuera del área, pero su disparo fue bloqueado, y en la contra Jorgen Strand Larsen remató alto desde cerca. Poco después, Mbappé asistió de nuevo a Dembélé, quien firmó el segundo con un tiro colocado desde la frontal. Noruega respondió rápido: Thelo Aasgard se desmarcó con el hombro y batió a Maignan con un disparo raso.

La alegría duró poco: Dembélé cerró su hat-trick antes del descanso tras recibir espacio y colocar un zurdazo ajustado.

Al inicio del segundo tiempo, Theo Hernández cometió penalti, pero Maignan detuvo el débil lanzamiento de Strand Larsen. Luego solo se registró un disparo desviado de Mbappé y una buena parada a Bobb. En el descuento, Doué cerró la cuenta con un cabezazo.

GOAL puntúa a los jugadores franceses en Boston...

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Portero y defensa

    Mike Maignan (7/10):

    Se le escapó el gol de Noruega, pero se redimió con una gran parada de penalti, aunque el lanzamiento fue flojo. También realizó una buena parada ante la ocasión de Bobb.

    Jules Koundé (6/10):

    No subió tanto al ataque como le hubiera gustado, pues Andreas Schjelderup le complicó la vida, pero no le hizo falta.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Se dejó engañar por la finta de Aasgard, pero aportó en defensa y ayudó a salir con el balón.

    Maxence Lacroix (5/10):

    Un poco descoordinado en su debut oficial con Francia. No destacó en los duelos por el balón.

    Theo Hernández (4/10):

    Cometió una falta muy descuidada al sacar la pierna y provocar el penalti. Agradecerá que Maignan lo parara.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Centro del campo

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Actuación sólida y omnipresente. Dio la asistencia decisiva para el tercer gol de Dembélé, que completó su hat-trick.

    Manu Koné (6/10):

    Pasó con sencillez, aunque sufrió en los duelos.

    Michael Olise (6/10):

    Un día atípico para la revelación del Bayern de Múnich, que, sorprendentemente, tuvo dificultades para meterse en el partido jugando más centrado. Aun así, debería haber marcado.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Ataque

    Ousmane Dembélé (10/10):

    Dio una lección de juego de pies y definición con un hat-trick en la primera parte, pese al respeto que generó. Espectacular.

    Kylian Mbappé (8/10):

    El protagonista habitual se limitó a dar dos magníficas asistencias a Dembélé y estuvo a punto de marcar.

    Desire Doué (7/10):

    Menos participativo que sus compañeros, aunque siempre peligroso. Falló en el remate hasta marcar de cabeza en el descuento.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Rayan Cherki (5/10):

    Poco protagonismo en un partido que se fue apagando.

    Bradley Barcola (7/10):

    Realizó un disparo y obligó al portero a realizar una parada en el primer palo. Asistió en el cabezazo de Doue en los últimos minutos.

    Ibrahima Konaté (6/10):

    Sólido tras entrar a falta de 15 minutos.

    Malo Gusto (N/A):

    Salió al campo en los últimos instantes para coger ritmo.

    Jean-Philippe Mateta (sin puntuación):

    Entró al final en sustitución de Mbappé.

    Guy Stephan (7/10):

    Dirigió el partido por la ausencia de Didier Deschamps, de luto familiar, y se mostró satisfecho con el rendimiento ofensivo. Misión cumplida.

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