El seleccionador noruego, Stale Solbakken, rotó mucho pese a poder liderar el grupo y dejó en el banquillo a jugadores clave como Erling Haaland y Martin Odegaard.

Nada más iniciar, los escandinavos perdieron el balón y un disparo de Mbappé lo desvió el portero al larguero. Fue el primer aviso. Francia se adelantó a los seis minutos: Mbappé cedió a Dembélé, que se deshizo de su marcador y batió al guardameta.

Michael Olise probó desde fuera del área, pero su disparo fue bloqueado, y en la contra Jorgen Strand Larsen remató alto desde cerca. Poco después, Mbappé asistió de nuevo a Dembélé, quien firmó el segundo con un tiro colocado desde la frontal. Noruega respondió rápido: Thelo Aasgard se desmarcó con el hombro y batió a Maignan con un disparo raso.

La alegría duró poco: Dembélé cerró su hat-trick antes del descanso tras recibir espacio y colocar un zurdazo ajustado.

Al inicio del segundo tiempo, Theo Hernández cometió penalti, pero Maignan detuvo el débil lanzamiento de Strand Larsen. Luego solo se registró un disparo desviado de Mbappé y una buena parada a Bobb. En el descuento, Doué cerró la cuenta con un cabezazo.

GOAL puntúa a los jugadores franceses en Boston...