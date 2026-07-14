Francia, favorita del torneo, comenzó sin brillo y se quedó atrás a mitad de la primera parte. Aunque no dominaba la posesión, tampoco había concedido mucho. Sin embargo, Lucas Digne cometió falta sobre Lamine Yamal, penalti que Mikel Oyarzabal transformó y puso a los galos por primera vez en desventaja en este torneo.

A partir de ahí, Les Bleus apenas parecieron capaces de tomar las riendas del partido. España tenía una respuesta para cada intento de Mpabbe, Dembélé, Olise y Bradley Barcola de abrirse paso con regates o pases. Francia, por su parte, disponía de pocos recursos para neutralizar a Yamal, Oyarzabal o Dani Olmo.

Ya en la primera parte España avisó al acercarse sin exigir a Mike Maignan, pero Francia no reaccionó y encajó el segundo poco antes de la hora de juego. El suplente Maxence Lacroix, que había reemplazado al lesionado William Saliba, se adelantó en el momento justo en que Olmo cedió a Pedro Porro, quien tuvo todo el tiempo para definir.

Un desenlace decepcionante para Deschamps, cuyo ciclo como seleccionador concluye sin alcanzar la tercera final consecutiva, mientras que el equipo de Luis de la Fuente se ganó con justicia el pase a la final.

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