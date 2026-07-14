Valoraciones de Francia vs. España: Mbappé y Olise pasan desapercibidos, Digne falla y los Bleus desperdician la final

Francia, favorita del torneo, comenzó sin brillo y se quedó atrás a mitad de la primera parte. Aunque no dominaba la posesión, tampoco había concedido mucho. Sin embargo, Lucas Digne cometió una falta sobre Lamine Yamal que Mikel Oyarzabal transformó en penalti, dejando a los galos por primera vez por debajo en el marcador.

A partir de ahí, Les Bleus apenas parecieron capaces de tomar las riendas del partido. España tenía una respuesta para cada intento de Mpabbe, Dembélé, Olise y Bradley Barcola de abrirse paso con regates o pases. Francia, por su parte, disponía de pocos recursos para neutralizar a Yamal, Oyarzabal o Dani Olmo.

Ya en la primera parte España avisó al acercarse sin exigir a Mike Maignan, pero Francia no reaccionó y encajó el segundo poco antes de la hora. El suplente Maxence Lacroix, que había reemplazado al lesionado William Saliba, se adelantó en el momento en que Olmo cedió a Pedro Porro, quien dispuso de tiempo para definir con comodidad.

Un desenlace decepcionante para Deschamps, cuyo ciclo como seleccionador concluye sin alcanzar una tercera final consecutiva, mientras que el equipo de Luis de la Fuente se ganó con justicia su pase a la final.

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