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Michael Olise France 2026Getty Images
Thomas Hindle

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Valoraciones de Francia ante Irlanda del Norte: ¡Michael Olise está listo para el Mundial! La estrella del Bayern de Múnich marca un hat-trick y el equipo de Didier Deschamps cierra la preparación por todo lo alto

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Francia
M. Olise
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Francia vs Irlanda del Norte

Michael Olise marcó tres goles y Francia superó un breve susto ante Irlanda del Norte para cerrar sus amistosos previos al Mundial con una cómoda victoria por 3-1. La estrella del Bayern de Múnich fue eficaz y su hat-trick fue merecido, ya que los Bleus se impusieron sin mucho esfuerzo. Es difícil imaginar un mejor resultado antes de que Francia viaje a Estados Unidos.

Francia no sufrió demasiado. Irlanda del Norte complicó el partido durante 40 minutos, pero los Bleus, con Mbappé, Doué, Dembélé y Olise, dominaron.

Sin embargo, justo antes del descanso Olise abrió el marcador tras rematar un rebote desde cinco metros. Nada más iniciar la segunda parte aprovechó un balón suelto para marcar el segundo.

Irlanda del Norte recortó distancias cuando Shea Charles superó a Upamecano y asistió a Patrick Kelly, que empujó el balón desde dos metros. Sin embargo, la calidad francesa sentenció el partido: Olise marcó el tercero y definitivo. Aunque encajaron, los visitantes no crearon más peligro. Actuación convincente que dejará contento a Deschamps.

GOAL puntúa a los jugadores de Francia en el Decathlon Arena...

  • Dayot UpamecanoGetty

    Portero y defensa

    Mike Maignan (6/10):

    No pudo evitar el gol, pero estuvo sólido.

    Theo Hernández (5/10):

    Creó dos ocasiones, pero mostró cierta inseguridad en defensa.

    William Saliba (6/10):

    45 minutos impecables en su regreso. Siguen controlando sus minutos tras una larga temporada en el Arsenal.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Completó los 90 minutos con más toques de balón; la mala suerte en el gol rival no empaña su actuación, que debería asegurarle la titularidad.

    Jules Koundé (6/10):

    Sólido en defensa, aunque mejorable con el balón.

    • Anuncios
  • Aurelien Tchouameni Getty

    Centro del campo

    Adrien Rabiot (6/10):

    Discreto y eficaz en el centro del campo, que es más o menos lo que suele hacer.

    Aurélien Tchouaméni (8/10):

    Impresionante en todos los aspectos del juego: lideró en defensa y creó ocasiones. Mucho mejor con la selección que con su club.

    Michael Olise (9/10):

    Se movió por todo el campo como centrocampista ofensivo y marcó tres goles. Muy peligroso; podría ser más decisivo que Mbappé.

  • Kylian MbappeGetty

    Ataque

    Ousmane Dembélé (6/10):

    Le costó y se dedicó más a la cobertura que a crear juego; Mbappé le resta protagonismo.

    Kylian Mbappé (7/10):

    Generó ocasiones, regateó mucho y se colocó bien, pero le faltó el gol.

    Desire Doué (6/10):

    Generó tres ocasiones, pero no logró superar a un defensa rival.

  • Didier DeschampsGetty

    Suplentes y entrenador

    Malo Gusto (7/10):

    Sumó una asistencia en una actuación mucho más completa que la de la semana pasada.

    Max Lacroix (6/10):

    45 minutos correctos, y poco más.

    Lucas Digne (6/10):

    Un turno importante como lateral.

    Rayan Cherki (6/10):

    Tuvo algunos buenos momentos, pero su compenetración con Olise es cuestionable.

    Kouadio Kone (5/10):

    Actuación decente en el centro del campo; completó todos sus pases.

    Maghnes Akliouche (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella.

    N'Golo Kanté (5/10):

    No tuvo tiempo de dejar huella.

    Didier Deschamps (7/10):

    Aparte del gol encajado, el veterano seleccionador francés no tiene mucho de qué quejarse. Su equipo parece listo para sorprender en el torneo de este verano.

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