Francia dominó los primeros minutos y pareció más cerca del gol. Kylian Mbappé avisó en un par de ocasiones, exigiendo grandes paradas al portero marfileño Yahia Fofana. A los 15 minutos, Adrien Rabiot lanzó un disparo que rozó el larguero. Los visitantes respondieron al contraataque, especialmente mediante Yan Diomande, quien complicó a Jules Koundé.

Sin embargo, Francia se adelantó: Cherki creó un pequeño espacio y batió a Fofana. Los locales podrían haber sentenciado, pero no lo hicieron y Costa de Marfil volvió al partido. El lateral del Estrasburgo, Guela Doué, empató a los 53 minutos.

Deschamps renovó el once con cinco cambios al descanso y siguió rotando. El banquillo francés, pese a su talento, apenas aportó, mientras que el marfileño resultó letal: Diallo ingresó en la segunda parte y sentenció con un disparo preciso al ángulo.

La importancia de este amistoso es discutible: Francia no estaba al completo y no se pueden extraer muchas conclusiones. Aun así, el partido no fue convincente y no fue el tipo de actuación que Deschamps habría deseado antes de que Les Bleus comiencen su andadura.

GOAL puntúa a los jugadores de Francia en el Stade de la Beaujoire...