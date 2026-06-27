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Ryan Tolmich

Traducido por

Valoraciones de España vs. Uruguay: un error de Fernando Muslera permite a Alex Baena poner al campeón de Europa líder de su grupo mundialista

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A. Baena
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Uruguay vs España

La imagen más emblemática de la victoria de España sobre Uruguay en el Mundial no fue una celebración. Tampoco fue el característico «tiki-taka» español ni un remate en parábola de Lamine Yamal. Fue, más bien, el portero suplente Sergio Rochet sustituyendo a Fernando Muslera en el descanso, después de que un costoso error del veterano portero permitiera a Alex Baena dar a España el liderato de su grupo.

La pesadilla de Uruguay continuó con un error de Muslera, que le regaló un gol a Alex Baena y dio a España un 1-0 que la colocó primera del grupo. Ese fallo, el tercero del portero en tres partidos, eliminó a la Celeste.

Con este triunfo España lideró el Grupo H, aunque sin brillar. El duelo del viernes fue tenso, con entradas duras, una roja final y, sobre todo, el remate de Baena que decidió el encuentro.

Instantes antes del descanso, tras un pase de Marcos Llorente, Baena controló en el área y chutó flojo. Muslera, en lugar de atajar o despejar, lo metió en su propia red, sentenciando el 1-0.

Uruguay lamentará sus errores, tanto en este partido como en los dos empates anteriores. España, en cambio, celebra su buena suerte y espera rival para los octavos de final: Austria o Argelia. Deberá mejorar, pero sigue en liza, algo que Uruguay ya no puede decir.

GOAL puntúa a los jugadores españoles en Guadalajara...

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Unai Simón (6/10):
    No intervino hasta el minuto 85, cuando detuvo el único disparo a puerta de Uruguay.

    Marc Cucurella (6/10):
    Flojo en defensa y poco incisivo con el balón.

    Aymeric Laporte (7/10):
    Tan sólido como se espera de su trayectoria, aunque no tanto como Cubarsí.

    Pau Cubarsí (9/10):
    Fantástico, sin errores.

    Marcos Llorente (7/10):
    Muy útil por la derecha. Dio un pase peligroso en el gol de Baena y se llevó una asistencia.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH66-URU-ESPAFP

    Centro del campo

    Pedri (7/10):
    Gran clase con el balón. Sufrió entradas duras y fue sustituido a tiempo.

    Rodri (8/10):
    El metrónomo. Fue el jugador español con más toques y apenas falló un pase. Nada llamativo, pero España no necesita que Rodri lo sea.

    Mikel Merino (6/10):
    El menos destacado de los tres centrocampistas: cumplió sin brillar.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Alex Baena (7/10):
    Tuvo suerte con el gol, pero todos valen igual. Poco más antes de ser sustituido por amarilla.

    Mikel Oyarzabal (6/10):
    Poco eficaz. Su única ocasión llegó desde lejos, pues la mayoría de sus toques fueron en el centro del campo.

    Lamine Yamal (6/10):
    Brillante en el regate, pero sin profundidad: muchos toques en zonas peligrosas sin un pase o remate decisivo.

  • FBL-WC-2026-MATCH66-URU-ESPAFP

    Suplentes y entrenador

    Dani Olmo (5/10):
    Desperdició una gran ocasión creada por Yamal. Aunque el balón rebotó, debió apuntar mejor.

    Fabián Ruiz (6/10):
    Entró por Pedri y, aunque no es Pedri, ayudó a España a dominar el centro del campo.

    Yeremi Pino (5/10):
    Nunca se metió de lleno en el partido y apenas tocó el balón.

    Ferran Torres (5/10):
    Falló una ocasión de oro; un delantero no puede enviar ese disparo por encima del larguero.

    Nico Williams (N/A):
    Apenas tuvo trabajo.

    Luis de la Fuente (7/10):
    Misión cumplida. Ganó sin contratiempos, lo cual es positivo, pero la actuación no fue impresionante ni inspiradora, y deja a la selección con dudas de cara a las eliminatorias.

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