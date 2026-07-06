Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain Portugal GFXGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Valoraciones de España vs. Portugal: Mikel Merino, el ‘suplente de oro’, decide. El jugador del Arsenal elimina a Cristiano Ronaldo y Portugal en octavos del Mundial

Player ratings
FEATURES
Portugal vs España
Portugal
España
World Cup
M. Merino

Mikel Merino marcó en el 91’ y España venció 1-0 a Portugal en un gris partido de octavos. El centrocampista del Arsenal, que entró en el 85’, sentenció con un remate limpio. La Roja fue ineficaz y creó poco, pero Merino resultó decisivo.

España empezó creando peligro. Mikel Oyarzabal se plantó solo ante la portería, pero su disparo se marchó desviado. Poco después, Lamine Yamal obligó a Diogo Costa a intervenir tras un regate hacia dentro y un potente tiro. A partir de ahí, la disciplina de Portugal controló el partido. Yamal quedó neutralizado largos ratos y España perdió ideas sin su referente.

En defensa, sin embargo, cumplieron y contuvieron a Portugal, especialmente a Cristiano Ronaldo, que apenas tuvo ocasiones.

En la segunda parte España dominó la posesión sin profundidad; Yamal luchó y Baena pasó desapercibido.

Llegaron los cambios: Luis de la Fuente lanzó a Ferran Torres y Merino. Torres habilitó con un toque de cabeza a Merino, quien remató raso superando a un Costa descolocado, antes de salir corriendo a celebrar el gol. Merino se ha convertido en una especie de «suplente estrella» inesperado para España. Fue una fuente extraña para un gol milagroso, pero España no tendrá mucho de qué quejarse. Una mención también para Ronaldo, que no jugará en otro Mundial y parece muy poco probable que participe en la Eurocopa de 2028.

Fue un partido feo, pero España cumplió. Al final, lo único que importa es el resultado.

GOAL puntúa a los jugadores de España en el estadio de Dallas...

  • Pedro PorroGetty

    Portero y defensa

    Unai Simón (7/10):

    Poco trabajo: dos paradas fáciles y buen juego con los pies.

    Pedro Porro (8/10):

    Impresionante como lateral derecho; controló con facilidad al peligroso Nuno Mendes.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Realizó algunos pases hacia delante impresionantes. Contuvo bastante bien a Ronaldo.

    Aymeric Laporte (6/10):

    No convenció del todo, pero controló bien el espacio. Se verá exigido ante un delantero más ágil.

    Marc Cucurella (7/10):

    Mantuvo la amplitud, hizo circular el balón y no dio respiro a Pedro Neto.

    • Anuncios
  • Dani OlmoGetty

    Centro del campo

    Pedri (6/10):

    85 minutos mediocres. Corrió mucho, pero nunca controló el ritmo del partido.

    Rodri (8/10):

    Actuación impresionante en el centro del campo; se mantuvo firme y bloqueó el juego de Portugal por el centro.

    Dani Olmo (5/10):

    Sin espacios. Generó un par de ocasiones, poco más.

  • Lamine YamalGetty

    Ataque

    Lamine Yamal (7/10):

    Con altibajos. Obligó a Costa a realizar una buena parada y puso en aprietos a su marcador en algunas ocasiones. Aún no ha encontrado su sitio.

    Mikel Oyarzabal (6/10):

    Falló una gran ocasión en la primera parte y nunca se recuperó.

    Alex Baena (6/10):

    Tuvo algunos momentos brillantes, pero nunca creó nada convincente. Le falta el cambio de ritmo y la inventiva de Nico Williams.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Suplentes y entrenador

    Ferran Torres (8/10):

    Revulsivo desde el banquillo: abrió el juego con inteligentes carreras y dio la asistencia decisiva.

    Fabián Ruiz (N/A):

    Piernas frescas en el centro del campo. Apenas tocó el balón.

    Mikel Merino (10/10):

    Marcó el gol de la victoria en el 91’. El ‘super suplente’ de España.

    Borja Iglesias (N/A):

    Sin tiempo para dejar huella.

    Luis de la Fuente (8/10):

    Partido extraño: alineó de su forma habitual, pero el equipo generó poco peligro. Aun así, aguantó y marcó en una jugada de rebote. No fue un ejemplo de gestión, pero pasan de ronda.