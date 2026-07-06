España empezó creando peligro. Mikel Oyarzabal se plantó solo ante la portería, pero su disparo se marchó desviado. Acto seguido, Lamine Yamal y Alex Baena obligaron a Diogo Costa a realizar una doble parada con dos disparos con efecto. Después, la ordenada defensa lusa controló el partido. Yamal quedó neutralizado largos minutos y, sin él, España perdió ideas.

Aun así, atrás cumplieron y mantuvieron a raya a Portugal, especialmente a Cristiano Ronaldo, que no creó peligro. La segunda parte nunca despegó. España dominó la posesión, pero sin profundidad. Yamal se entregó, mientras que Baena pasó desapercibido.

Entonces Luis de la Fuente lanzó a Ferran Torres y Merino. Ambos se entendieron a la perfección y sentenciaron el partido. Torres habilitó con un toque a Merino, quien remató raso superando a un Costa descolocado, antes de salir corriendo a celebrar el gol. Merino se ha convertido en una especie de «suplente estrella» inesperado para España. Una mención también para Ronaldo, que no volverá a jugar en otro Mundial y parece muy poco probable que participe en la Eurocopa de 2028.

Fue un partido feo, pero España cumplió. Al final, lo único que importa es el resultado.

GOAL puntúa a los jugadores de España en el estadio de Dallas...