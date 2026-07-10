Sin embargo, Bélgica se convirtió en el primer equipo en marcarle a España en este Mundial, cuando Charles De Ketelaere, con una jugada brillante, remató de cabeza un centro de Timothy Castagne al área pequeña, apenas cuatro minutos antes del descanso.
Los Diablos Rojos ganaron confianza, pero España siguió presionando y, a dos minutos del final, Merino —autor del gol ante Portugal en el descuento— aprovechó un error del portero suplente, Senne Lammens, para clasificar a su selección a las semifinales.
A continuación, GOAL valora a todos los jugadores de la selección española que saltaron al campo. Así, los hombres de Luis de la Fuente se aseguran una apasionante revancha en semifinales de la Eurocopa 2024 contra Francia, el martes en Arlington.