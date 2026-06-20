La «Tartan Army» se quedó atónita y en silencio tras solo 70 segundos, cuando Ismael Saibari recibió un pase en profundidad y lanzó un disparo imparable desde un ángulo que se coló por la escuadra. Escocia no respondió y no remató a puerta en todo el partido, mientras que Marruecos podría haber ampliado su ventaja en la primera parte con Bilal El Khannouss, pero envió el balón por encima del larguero.

Al inicio del segundo tiempo, John McGinn reclamó penal por una dura entrada en el área, pero el árbitro, respaldado por el VAR, desestimó la protesta. En la contra, el remate de Saibari golpeó el larguero y, en el córner posterior, Gunn realizó una buena atajada.

Escocia no encontraba espacios y Ryan Christie disparó muy alto en una media ocasión a la hora de juego. En los últimos minutos, Scott McTominay cayó en el área, pero tampoco se pitó penalti.

Este decepcionante resultado obliga a los escoceses a sumar al menos un punto ante Brasil en su último partido de grupo.

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