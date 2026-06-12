Encajar el primer gol dolió al local, pues su máximo goleador, Jonathan David, falló una ocasión clara segundos antes al disparar directo a las manos del portero bosnio Nikola Vasilj. El remate fue tan flojo que el técnico canadiense, Jesse Marsch, estalló de rabia en la banda.

Sin embargo, Marsch recuperó rápido la calma y su cambio fue decisivo: Larin, que jugó cedido en el Southampton la temporada pasada, entró con menos de 15 minutos por jugar y marcó desde el área —con un ligero desvío— tras pase de su compañero Promise David.

Pudo dar la victoria, pero se encontró con una gran defensa bosnia en el último suspiro. A continuación, GOAL valora a todos los jugadores canadienses que saltaron al campo en Toronto.