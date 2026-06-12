Encajar el primer gol dolió al equipo local, pues su máximo goleador, Jonathan David, había fallado una ocasión clara segundos antes, al disparar directo a las manos del portero bosnio Nikola Vasilj. El remate fue tan flojo que el técnico canadiense, Jesse Marsch, estalló de rabia en la banda.

Sin embargo, Marsch recuperó rápido la calma y su cambio fue decisivo: Larin, que jugó la temporada pasada en el Southampton, ingresó a falta de 15 minutos y marcó de inmediato tras un pase de Promise David, aunque con un ligero desvío.

Pudo dar la victoria, pero se encontró con una gran defensa bosnia en el último suspiro. A continuación, GOAL valora a todos los jugadores canadienses que saltaron al campo en Toronto.