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Canada Bosnia player ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de Canadá ante Bosnia-Herzegovina: ¡Cyle Larin al rescate! El superreemplazo dio a los canadienses su primer punto en la historia del Mundial tras la pobre actuación de Jonathan David

Player ratings
World Cup
Canadá
FEATURES
Canadá vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
J. Marsch
J. David
C. Larin

Cyle Larin ingresó desde el banquillo, salvó a Jonathan David y dio a Canadá el 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en su debut en la clasificación para el Mundial 2026, el viernes. El equipo canadiense dominó gran parte del partido, pero parecía encaminado a su séptima derrota consecutiva en una fase final tras el cabezazo de Lovo Jukic, asistido por Sead Kolasinac, en la primera parte.

Encajar el primer gol dolió al equipo local, pues su máximo goleador, Jonathan David, había fallado una ocasión clara segundos antes, al disparar directo a las manos del portero bosnio Nikola Vasilj. El remate fue tan flojo que el técnico canadiense, Jesse Marsch, estalló de rabia en la banda.

Sin embargo, Marsch recuperó rápido la calma y su cambio fue decisivo: Larin, que jugó la temporada pasada en el Southampton, ingresó a falta de 15 minutos y marcó de inmediato tras un pase de Promise David, aunque con un ligero desvío.

Pudo dar la victoria, pero se encontró con una gran defensa bosnia en el último suspiro. A continuación, GOAL valora a todos los jugadores canadienses que saltaron al campo en Toronto.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Maxime Crepeau (7/10):

    No controló del todo su área en el gol de Bosnia, pero realizó una gran parada ante Ermedin Demirovic en la segunda parte, un momento decisivo.

    Alistair Johnston (6/10):

    Defendió bien pese a la temprana amarilla.

    Luc de Fougerolles (6/10):

    A veces impreciso en la posesión, pero el jugador de 20 años cuajó un buen partido en la zaga. Realizó algunas intervenciones importantes y se sacrificó por el equipo al recibir una tarjeta amarilla por una falta táctica que frenó un ataque bosnio muy prometedor.

    Derek Cornelius (6/10):

    Al igual que su compañero en el centro de la defensa, el jugador del Marsella no estuvo impecable en la posesión, pero también ayudó a limitar a Bosnia a unas pocas ocasiones de contraataque.

    Richie Laryea (7/10):

    El lateral izquierdo mostró mucha actividad. A veces se le vio fuera de posición, pero siempre fue peligroso en ataque y tuvo mala suerte al no marcar con un disparo que Kolasinac desvió al larguero.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH03-CAN-BIHAFP

    Centro del campo

    Tajon Buchanan (6/10):

    Buchanan causó problemas con su velocidad, por lo que fue sorprendente ver cómo su partido llegaba a un final prematuro.

    Ismael Kone (7/10):

    Realizó un gran esfuerzo en el centro del campo y su desmarque en profundidad propició el empate de Canadá.

    Stephen Eustaquio (6/10):

    El capitán intentó activar a su equipo, rozó el gol en dos ocasiones y firmó el pase en profundidad que generó la ocasión de Laryea.

    Liam Millar (5/10):

    No dejó huella en el partido, así que no sorprendió su sustitución poco después del descanso.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Jonathan David (3/10):

    El talismán de Canadá fue sustituido tras poco más de una hora de juego y no tuvo mucho de qué quejarse tras desperdiciar una magnífica ocasión en la primera parte para romper el empate.

    Tani Oluwaseyi (6/10):

    El ariete del Villarreal representó mayor peligro que su compañero y tuvo mala suerte: Nikola Katic sacó bajo los palos un cabezazo que ya se colaba.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Jacob Shaffelburg (6/10):

    Salió al campo en sustitución del ineficaz Millar justo pasada la hora de juego y lanzó un gran centro que Oluwaseyi estuvo a punto de rematar.

    Ahli Ahmed (6/10):

    Sustituyó a Buchanan en el 61’ y siempre fue peligroso.

    Promesa David (7/10):

    Sustituyó a Jonathan y trabajó sin descanso hasta servir el empate a Canadá con un pase de primera a Larin.

    Cyle Larin (8/10):

    Salió del banquillo con ganas de demostrar y dio a Canadá un merecido empate gracias a un fantástico primer toque.

    Jonathan Osorio (N/A):

    Solo saltó al campo en el descuento.

    Jesse Marsch (7/10):

    Canadá no brilló en la primera parte, pero hay que reconocer que el estadounidense realizó cambios valientes en la segunda que cambiaron el partido. Ahora debe decidir quién juega ante Catar: Larin, que merece la titularidad, o Jonathan David.

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