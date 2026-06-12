El gol encajado frustró al equipo local, pues Jonathan David había fallado una ocasión clara segundos antes, al disparar directo a las manos del portero bosnio Nikola Vasilj. El técnico canadiense, Jess Marsch, se mostró indignado.

Sin embargo, el técnico recuperó pronto la calma y su decisión de incluir a Larin a falta de 15 minutos dio resultado: el delantero, cedido el curso pasado al Southampton, marcó de inmediato desde dentro del área tras un pase de Promise David, aunque con un ligero desvío.

Podría haber dado la victoria a los anfitriones, pero una brillante defensa bosnia se lo impidió en los últimos segundos. A continuación, GOAL califica a todos los jugadores canadienses que saltaron al campo en Toronto.