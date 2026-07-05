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Brazil Norway ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Valoraciones de Brasil vs. Noruega: ¡Nada de sexta estrella! El penalti fallido de Bruno Guimarães y el pobre debut de Endrick dieron vida a Haaland, que podría eliminar a la Seleção del Mundial

Player ratings
Brazil
B. Guimaraes
World Cup
E. Haaland
Noruega
FEATURES
Brazil vs Noruega

La espera de Brasil para ganar su sexto Mundial se alargará a 28 años tras caer eliminado el sábado en el torneo de 2026 ante Noruega. Un doblete de Erling Haaland en los minutos finales dio el 2-1 a los escandinavos, que aprovecharon el fallo de Bruno Guimaraes en un penalti temprano para avanzar por primera vez a cuartos.

Brasil sufrió un susto inicial cuando se anuló el gol de Patrick Berg por fuera de juego, y luego desperdició un penalti de Guimaraes detenido por Orjan Nyland tras una falta sobre Matheus Cunha.

Luego los escandinavos controlaron el balón, pero el equipo de Carlo Ancelotti respondió al contraataque. Vinicius Jr. estuvo a punto de abrir el marcador antes del descanso tras robar en campo rival y obligar a Nyland a intervenir, mientras que, en la otra área, Alisson Becker atajó un disparo de Martin Odegaard.

Al inicio del segundo tiempo, Brasil ingresó a Endrick buscando el gol; el joven falló tras un pase de Vinicius.

Neymar entró, pero Noruega insistió y, tras una parada de Alisson a Schjelderup, el extremo del Benfica centró desde la izquierda y Haaland cabeceó su sexto gol.

Nyland evitó el empate con una gran parada a un balón desviado al poste, y Haaland sentenció en el 90 con un disparo raso. Neymar recortó distancias de penalti en el descuento, pero ya era tarde para Brasil.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil desde Nueva Jersey...

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Alisson Becker (6/10):

    Salió rápido y atajó el disparo de Odegaard en la primera parte. Controló los balones al área de Brasil. Sin responsabilidad en los goles.

    Danilo (3/10):

    A pesar de su experiencia, pareció desbordado. Nusa y Schjelderup le crearon problemas, y algunos de sus pases y controles fueron muy deficientes. No cerró el espacio a Haaland en el segundo gol.

    Marquinhos (6/10):

    Como Haaland se centró en Gabriel, Marquinhos tuvo un partido tranquilo y ganó algunos cabezazos clave a balón parado.

    Gabriel Magalhães (5/10):

    No siempre ganó sus duelos con Haaland, pero se defendió hasta que fue superado en el juego aéreo en el primer gol de Noruega.

    Douglas Santos (6/10):

    Fiable en la defensa y con buenos pases a Vinicius.

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Centro del campo

    Bruno Guimaraes (4/10):

    Dio algunos pases magníficos, sobre todo en la jugada que acabó en penalti, pero falló la pena máxima, un error muy costoso.

    Casemiro (5/10):

    A veces superado en defensa por los centrocampistas noruegos, aunque manejó bien el balón. Debería haber asistido a Martinelli al final de la primera parte, pero el delantero no conectó su centro.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Se compenetró bien con Vinicius en la banda izquierda, aunque se alejó de su posición central. Fue reemplazado por Neymar a mitad del segundo tiempo.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Ataque

    Rayan (5/10):

    Se esforzó sin balón, pero le faltó calidad para crear peligro ante Noruega. Fue sustituido a mitad de la segunda parte.

    Matheus Cunha (5/10):

    Se anticipó a Ajer y forzó el primer penalti a favor de Brasil, pero le faltó decisión. Sustituido por Endrick antes del minuto 60.

    Vinicius Jr (8/10):

    Mantuvo su gran nivel, se desmarcó con frecuencia y generó ocasiones para él y sus compañeros.

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Suplentes y entrenador

    Endrick (4/10):

    Debería haber marcado en su primera intervención, pero un mal control le llevó a rematar fuera. Después, cometió una mala entrada sobre Schjelderup en la jugada previa al primer gol.

    Neymar (5/10):

    Intentó un regate dentro del área, pero poco más. Recibió una tarjeta amarilla y marcó en el tiempo de descuento en lo que podría ser su última aparición con la selección.

    Danilo Santos (5/10):

    Nada destacable tras sustituir a Martinelli a mediados de la segunda parte.

    Ederson (5/10):

    No aportó la estabilidad delante de la defensa que Ancelotti habría esperado.

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Sorprendentemente, planteó el partido para aguantar la presión en lugar de controlar la posesión, y al final pagó el precio, aunque no se le pueda achacar la falta de acierto en el remate.

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