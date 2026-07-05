Brasil sufrió un susto inicial cuando se anuló el gol de Patrick Berg por fuera de juego, y luego desperdició un penalti de Guimaraes, detenido por Orjan Nyland tras una falta sobre Matheus Cunha.

Luego los escandinavos controlaron el balón, pero el equipo de Carlo Ancelotti respondió al contraataque. Vinicius Jr. estuvo a punto de abrir el marcador antes del descanso tras robar en campo rival y obligar a Nyland a intervenir, mientras que, en la otra área, Alisson Becker detuvo un disparo de Martin Odegaard.

Al inicio del segundo tiempo, Brasil ingresó a Endrick buscando el gol; el joven recibió un pase profundo de Vinicius, pero su control defectuoso mandó el remate fuera.

Neymar entró, pero Noruega insistió: Schjelderup exigió a Alisson y, acto seguido, el extremo del Benfica centró desde la izquierda para que Haaland cabeceara su sexto gol.

Nyland evitó el empate con una gran parada a un balón desviado al poste, y Haaland sentenció en el 90 con un disparo raso. Neymar marcó de penalti en el descuento tras una falta a Casemiro, pero ya fue demasiado tarde para Brasil.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil desde Nueva Jersey...