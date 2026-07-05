Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Guimaraes Endrick Haaland GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Valoraciones de Brasil vs. Noruega: ¡Nada de sexta estrella! El penalti fallido de Bruno Guimarães y el pobre debut de Endrick dan vida a Haaland, que puede eliminar a la Seleção

Player ratings
Brazil
B. Guimaraes
World Cup
E. Haaland
Noruega
FEATURES
Brazil vs Noruega

Brasil deberá esperar ahora 28 años para conquistar su sexto Mundial tras caer eliminado el sábado ante Noruega en el torneo de 2026. Un doblete de Erling Haaland en los minutos finales dio el 2-1 a los escandinavos, que se beneficiaron del fallo de Bruno Guimaraes en un penalti temprano y avanzaron por primera vez a cuartos de final.

Brasil sufrió un susto inicial cuando se anuló el gol de Patrick Berg por fuera de juego, y luego desperdició un penalti de Guimaraes, detenido por Orjan Nyland tras una falta sobre Matheus Cunha.

Luego los escandinavos controlaron el balón, pero el equipo de Carlo Ancelotti respondió al contraataque. Vinicius Jr. estuvo a punto de abrir el marcador antes del descanso tras robar en campo rival y obligar a Nyland a intervenir, mientras que, en la otra área, Alisson Becker detuvo un disparo de Martin Odegaard.

Al inicio del segundo tiempo, Brasil ingresó a Endrick buscando el gol; el joven recibió un pase profundo de Vinicius, pero su control defectuoso mandó el remate fuera.

Neymar entró, pero Noruega insistió: Schjelderup exigió a Alisson y, acto seguido, el extremo del Benfica centró desde la izquierda para que Haaland cabeceara su sexto gol.

Nyland evitó el empate con una gran parada a un balón desviado al poste, y Haaland sentenció en el 90 con un disparo raso. Neymar marcó de penalti en el descuento tras una falta a Casemiro, pero ya fue demasiado tarde para Brasil.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil desde Nueva Jersey...

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Alisson Becker (6/10):

    Salió rápido y atajó el disparo de Odegaard en la primera parte. Controló los balones al área de Brasil. Sin responsabilidad en los goles.

    Danilo (3/10):

    A pesar de su experiencia, lució desbordado. Nusa y Schjelderup le complicaron la vida; varios de sus pases y controles fueron malos. No cerró el espacio a Haaland en el segundo gol.

    Marquinhos (6/10):

    Como Haaland se centró en Gabriel, Marquinhos tuvo un partido tranquilo y ganó algunos cabezazos clave a balón parado.

    Gabriel Magalhães (5/10):

    No siempre ganó sus duelos con Haaland, pero se defendió hasta que fue superado en el juego aéreo en el primer gol de Noruega.

    Douglas Santos (6/10):

    Fiable en la izquierda: defendió bien y asistió a Vinicius cuando pudo.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Centro del campo

    Bruno Guimaraes (4/10):

    Dio buenos pases, especialmente en la jugada del penalti, pero falló desde los once metros, un error muy costoso.

    Casemiro (5/10):

    A veces lo superaron en defensa, pues los centrocampistas noruegos lo dejaron atrás, pero en general manejó bien el balón. Debería haber dado una asistencia a Martinelli al final de la primera parte, pero el delantero no conectó con su centro.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Se entendió bien con Vinicius en la banda izquierda, aunque se abrió desde su posición central. Sustituido por Neymar a mitad del segundo tiempo.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Ataque

    Rayan (5/10):

    Se esforzó sin balón, pero le faltó calidad para crear peligro ante Noruega. Fue sustituido a mitad de la segunda parte.

    Matheus Cunha (5/10):

    Se anticipó a Ajer para provocar el primer penalti a favor de Brasil, pero le faltó decisión. Sustituido por Endrick antes de la hora.

    Vinicius Jr (8/10):

    Mantuvo su gran nivel, se desmarcó con frecuencia y generó ocasiones para él y sus compañeros.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Suplentes y entrenador

    Endrick (4/10):

    Debería haber marcado en su primera intervención, pero un mal control le llevó a rematar fuera. Después, realizó una mala entrada sobre Schjelderup en la jugada previa al primer gol.

    Neymar (5/10):

    Intentó un regate dentro del área, pero poco más. Recibió una tarjeta amarilla y marcó en el tiempo de descuento en lo que podría ser su última aparición con la selección.

    Danilo Santos (5/10):

    Nada destacable tras sustituir a Martinelli a mediados de la segunda parte.

    Ederson (5/10):

    No aportó la estabilidad delante de la defensa que Ancelotti habría esperado.

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Sorprendentemente, planteó el partido para aguantar la presión en lugar de controlar la posesión, y al final pagó el precio, aunque no se le pueda achacar la falta de acierto en el remate.