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Thomas Hindle

Traducido por

Valoraciones de Brasil vs. Marruecos: Vinicius Jr. salva a la Seleção, pero la floja actuación de Casemiro deja a Carlo Ancelotti con más dudas que certezas de cara al Mundial

Player ratings
Brazil
Vinicius Junior
C. Ancelotti
World Cup
FEATURES
Brazil vs Marruecos

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey -- Vinicius Jr. marcó un golazo que revivió a una Brasil floja y forzó el 1-1 ante Marruecos en su debut mundialista. La Seleção empezó lenta y encajó primero, pero la magia de su estrella igualó el partido antes del descanso. Ambos equipos parecen conformarse con el punto, pues les esperan rivales más asequibles.

Brasil nunca se asentó y lo pagó caro. El gol de Marruecos fue una joya: Brahim Díaz, muy incisivo, metió un pase entre los centrales; Ismael Saibari, autor de 15 goles con el PSV esta temporada, se abalanzó y lo levantó por encima de un Alisson descolocado.

El tanto dejó a Carlo Ancelotti con mucho que pensar y el seleccionador brasileño admitió tras el partido que quizá haya que replantearse el enfoque de la primera parte.

«Debemos reevaluar lo hecho en la primera parte... no podemos desanimarnos. Es el primer partido del Mundial», afirmó.

Aun así, Ancelotti rechazó la idea de que su once inicial fuera el problema: «Tenemos que aceptar las críticas. El once inicial estaba bien pensado. No voy a aceptar ninguna crítica sobre los jugadores que comenzaron el partido».

De la nada, Brasil respondió. Vinicius aprovechó la primera ocasión: Marruecos le dejó espacio, el extremo del Real Madrid recortó hacia adentro y colocó el balón en el ángulo superior, reavivando un estadio sorprendentemente apagado.

Ancelotti, al menos, no tuvo nada que objetar a su salvador del partido.

«Vinicius lo hizo bien. Fue muy peligroso y tiene todo lo necesario para hacer un buen Mundial», afirmó.

En la segunda parte Brasil retiró a Casemiro y metió a Matheus Cunha, pero el equipo no mejoró. Vinicius siguió brillando, aunque el segundo gol no llegó. Marruecos se limitó a aguantar.

Para Ancelotti no fue un desastre ni una alegría, solo un recordatorio de que Brasil aún tiene trabajo por delante.

«El equipo luchó hasta el final. Sabemos lo que debemos mejorar. Lo que funcionó en los dos primeros amistosos no salió bien en la primera parte de este partido», afirmó.

«No estoy decepcionado, pero tampoco satisfecho. Tenemos que trabajar, y eso es normal. Los marroquíes jugaron bien y fue un partido difícil».

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey...

  • Roger IbanezGetty

    Portero y defensa

    Alisson (6/10):

    Realizó un par de buenas paradas. No pudo evitar el gol.

    Roger Ibáñez (4/10):

    Primera parte de pesadilla; le superaron una y otra vez.

    Marquinhos (5/10):

    Descolocado en el gol de Marruecos y algo inseguro el resto del partido.

    Gabriel (6/10):

    Culpable del primer gol de Marruecos, aunque luego se recuperó.

    Douglas Santos (5/10):

    Mal día. Parecía lento y sin ideas.

    • Anuncios
  • Casemiro Brazil 2026Getty

    Centro del campo

    Casemiro (4/10):

    Pésimo en el centro del campo: sin ritmo, vio una amarilla y fue sustituido al descanso.

    Bruno Guimaraes (6/10):

    El mejor de los dos centrocampistas. Asistió a Vini y cubrió el campo con mayor eficacia.

    Lucas Paquetá (5/10):

    Desapareció largos ratos en la primera parte, aunque luego obligó a Yassine Bounou a una gran parada. Finalizó el encuentro con más acciones defensivas que cualquier otro brasileño.

  • Vinicius Jr BrazilGetty

    Ataque

    Raphinha (6/10):

    Impreciso en la primera parte, creó un par de ocasiones en la segunda. Partido aceptable, aunque podría haber aportado más.

    Igor Thiago (6/10):

    Aguantó bien el balón en algunos momentos. Realizó un disparo a puerta, pero por lo demás tuvo poca participación.

    Vinicius Jr (8/10):

    Marcó en su primera ocasión de la primera parte y se mostró peligroso a partir de ahí. Tuvo mala suerte al no marcar uno o dos más.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Danilo (6/10):

    Un partido decente como lateral, a pesar de su edad.

    Fabinho (6/10):

    Mucho trabajo sucio y cobertura de espacios, pero poco con el balón.

    Matheus Cunha (6/10):

    Aportó energía, pero poco en ataque.

    Luiz Henrique (5/10):

    14 toques en 30 min; decepcionante.

    Danilo (N/A):

    El Danilo de Botafogo no tuvo tiempo de dejar huella.

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Debutó en el Mundial con resultados dispares. Marruecos no es un mal equipo, pero Brasil quizá sienta que podría haber hecho más.

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