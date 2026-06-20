Valoraciones de Brasil vs. Haití: Vinicius Jr. lidera y el doblete de Matheus Cunha devuelve el brillo a la Seleção en una victoria histórica

Para Brasil fue una noche para el recuerdo, quizá la primera señal de vida tras meses de incertidumbre. Después de muchas pruebas, actuaciones decepcionantes y falsos comienzos, la Seleção recuperó parte del espíritu de la Copa del Mundo y superó a Alemania como la selección más goleadora de la historia del torneo. Las señales se vieron desde el principio. En el minuto 12, Bruno Guimarães habilitó a Raphinha, quien remató con fuerza lo que habría sido un precioso primer gol, pero el fuera de juego anuló la celebración.

Diez minutos después llegó el tanto, menos vistoso: el portero repelió un tiro de Vinicius, Delcroix despejó raso y el balón rebotó en Cunha, que empujó a la red. El segundo de Cunha nació de una jugada elaborada: Vinicius lo asistió, él se desmarcó tras el último defensa y definió a la red.

«Vamos a colocar a Vinicius más hacia el interior. Rayan estaba jugando por la banda, donde lo hizo muy bien. Vinicius es peligroso… se mueve con soltura en el centro del campo… puede cambiar de posición y los demás pueden adaptarse», afirmó Ancelotti.

Antes del descanso llegó el cuarto: Paquetá lanzó un pase a un espacio enorme y Vinicius definió al rincón bajo. La única sombra fue la posible lesión en el isquiotibial de Raphinha, gran preocupación para Ancelotti.

«Debemos evaluar a Raphinha; mañana veremos. Por ahora no sabemos qué pasó», afirmó Ancelotti.

En la segunda parte Brasil bajó el ritmo y realizó múltiples cambios, entre ellos Endrick y Gabriel Martinelli —el primero ovacionado por la mayoría brasileña—. Pareció marcar, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego.

Haití, ausente de un Mundial desde 1974, nunca se rindió, aunque Brasil mostró más calidad.

«En la segunda parte ellos estuvieron más cerca de marcar y nosotros creamos ocasiones al contraataque. Podríamos haber mostrado más intensidad, pero también hay que pensar en los otros partidos del Mundial», añadió Ancelotti.

Para ellos esto podría ser el inicio de algo.

«Era lo que esperaba: menos errores, más eficacia ofensiva y más control defensivo. Fue un buen partido y, claro, debemos mejorar», concluyó Ancelotti.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil en el Estadio de Filadelfia...



