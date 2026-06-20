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Thomas Hindle

Traducido por

Valoraciones de Brasil vs. Haití: Vinicius Jr. lidera y el doblete de Matheus Cunha devuelve el brillo a la Seleção en el Mundial

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Brazil vs Haití
Brazil
Haití
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FILADELFIA — Matheus Cunha brilló en la delantera y Vinicius Jr. participó en los tres goles, lo que permitió a Brasil imponerse 3-0 a Haití y tomar la cima del Grupo C. El extremo del Real Madrid marcó un gol y dio una asistencia, y dejó a la Seleção en buena posición para liderar el Grupo C. Haití, pese a sus esfuerzos, queda eliminado en su primera participación desde 1974.

Para Brasil fue una noche para el recuerdo, quizá la primera señal de vida tras meses de incertidumbre. Tras meses de pruebas, decepciones y falsos comienzos, la Seleção por fin mostró algo del brío de un Mundial. En el minuto 12, Bruno Guimarães habilitó a Raphinha, quien remató con fuerza, pero el fuera de juego anuló el gol.

Diez minutos después llegó el tanto, menos vistoso: el portero repelió un tiro de Vinicius, Delcroix intentó despejar y el balón rebotó en Cunha, que empujó a la red. El segundo de Cunha nació de una jugada elaborada: Vinicius lo asistió, él se desmarcó tras el último defensa y definió con calma.

Antes del descanso llegó el cuarto: Paquetá lanzó un balón al espacio, Vinicius lo controló y definió al rincón. La única sombra fue la posible lesión en el isquiotibial de Raphinha, preocupación para Ancelotti.

En la segunda parte, con muchos cambios, Brasil bajó el ritmo. Entraron Endrick y Martinelli; el primero fue ovacionado y luego le anularon un gol por fuera de juego.

Haití, ausente de un Mundial desde 1974, nunca se rindió y mostró que puede competir en grandes escenarios. Brasil, con más calidad, manejó el partido. Para ambos, esta noche puede ser el inicio de algo nuevo.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil en el Estadio de Filadelfia...

  • Gabriel Brazil 2026Getty

    Portero y defensa

    Alisson (7/10):

    Poco trabajo; realizó un par de paradas y movió bien el balón.

    Douglas Santos (6/10):

    Pasó la noche cubriendo a Vinicius, quien no ayudó en defensa.

    Gabriel (7/10):

    Mantuvo a raya a los delanteros de Haití con su inteligencia defensiva. Fue el jugador que más toques del balón tuvo en el partido.

    Marquinhos (7/10):

    Aportó en defensa con un par de entradas oportunas.

    Danilo (6/10):

    Pasó mucho tiempo cubriendo la banda y manteniendo el orden, aunque se le escapó un par de veces por ese costado.

    • Anuncios
  • Bruno Guimaraes Brazil 2026Getty

    Centro del campo

    Bruno Guimaraes (7/10):

    Realizó un gran trabajo defensivo en el centro del campo y dio algunos buenos pases. Es una pieza algo atípica, pero el jugador del Newcastle lo hace funcionar.

    Casemiro (5/10):

    Intentó, sin éxito, lanzar varios pases largos. Actuación floja en el centro del campo.

    Lucas Paquetá (8/10):

    Dio una asistencia magnífica a Vinicius y fue clave en la conexión con el ataque. Será interesante verle jugar junto a Neymar cuando esté en forma.

  • Raphinha Getty

    Ataque

    Vinicius Jr (8/10):

    Clave en la acción del primer gol, asistió en el segundo y marcó el tercero. Peligroso hasta su sustitución. ¿Otra gran actuación y un motivo de optimismo para el futuro?

    Matheus Cunha (7/10):

    Marcó dos goles en la primera parte. Menos influente en la segunda, pero con gran impacto. Debe ser titular.

    Raphinha (6/10):

    Muy dinámico durante 35 minutos hasta que se retiró por posible lesión en el tendón de la corva; un revés para sus aspiraciones en el torneo.

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    Suplentes y entrenador

    Rayan (6/10):

    Sustituyó a Raphinha al final de la primera parte. Poco aporte por la banda derecha.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Golpeó el larguero con un bonito tiro con efecto. Creó una buena ocasión al final del partido.

    Endrick (7/10):

    El público enloqueció con su entrada. Le anularon un bonito gol.

    Danilo (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella.

    Ederson (N/A):

    Sin tiempo para destacar.

    Carlo Ancelotti (6/10):

    Mejor noche para el italiano: buen rendimiento en la primera parte y rotaciones en la segunda.

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